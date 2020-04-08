【香港小姐】港姐當年沙士亦照舉行　今年首停辦黃嘉雯做足兩年冠軍

▲ 香港小姐48年來首次取消。

《香港小姐》舉辦47年，今年首度因新冠肺炎肆虐，史前無例宣布停辦，去年冠軍黃嘉雯、亞軍王菲及季軍古佩玲，港姐頭銜亦順延，成為首次冧莊港姐。

《香港小姐競選》是TVB每年的重頭節目，47年來從無間斷，翻查資料，即使在2003年香港受沙士疫情肆虐，但《港姐》依然如期舉辦，準決賽在8月3日舉行、決賽在8月23日舉行。而該屆冠軍是曹敏莉，亞軍是楊洛婷，季軍為戚黛黛。

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▲ （左起）去屆港姐王菲、黃嘉雯、古佩玲。（黃建輝 攝）

TVB今日向傳媒發出通告，確實今年港姐因為疫情而停辦《香港小姐》《國際中華小姐競選》。

TVB公告如下：

無綫舉辦年度盛事《香港小姐競選》，每年決賽定於八月下旬舉行,而前期招募及宣傳工作會於同年四月展開。鑑於新冠肺炎疫情全球肆虐,未有緩和跡象，大會決定今年暫停舉行，以保障香港及海外參賽者健康。 2019香港小姐冠軍黄嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲及友誼小姐陳熙蕊,亦會與歷屆港姐,繼續肩負起推廣香港之使命。 另，原定今年二月中旬舉行之《2020國際中華小姐競選》,較早前因疫情影響需作延期,現亦決定今年暫停舉行。

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▲ 黃嘉雯做足兩年冠軍。（取自IG）

事實港姐競選每年設有海外招募，可是現時多個地方封關，如海外佳麗來港，或要接受隔離14日，甚至若佳麗受到感染，更會影響製作以及工作人員都需隔離，TVB考慮有太多隱憂及風險，才忍痛暫停一年。

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