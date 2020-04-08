【交通工具防疫】打工仔逼港鐵巴士易染疫　港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位

▲ 港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位。

新冠肺炎疫情仍未失控，本港確診個案亦持續上升。市民日常外出無可避免要乘抬公共交通工具，到底公共交通工具哪些地方較高危？市民乘搭時應坐定企？機械工程師盧覺強於ViuTV節目《今日疫情》便拆解巴士及港鐵的感染高危位置。

機械工程師盧覺強先拆解巴士的高危位，他表示，巴士的上、下層最後一行的座位下為冷氣系統的「回風位」，當上、下層頭頂凍風吹出後，風便會一直流去「回風位」：

風會兜去車尾「回風」，如果有菌（病毒），坐那些位置就變了食菌（病毒）。

故此，巴士的高危位置在於上、下層車尾。

▲ 車尾為巴士高危位。(影片截圖)

港鐵

至於港鐵，盧覺強表示港鐵車廂的冷氣系統與巴士設計類似，車卡的頭、尾有冷氣系統，回風位也在頭、尾，如站在回風位，就會「首當其衝」中招。而港鐵的回風位，正正就是很多人愛站立的車卡接駁位。

地鐵冷氣系統只隔塵，隔不到微菌。空氣仍然會循環流動。

▲ 車卡接駁位為港鐵高危位。(影片截圖)

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近日，九巴為增加防疫效果，改裝了雙層巴士部分車窗，以加強空氣流通。到底巴士上開窗會較好嗎？盧覺強認為，「開窗反而未必好」，因為巴士的冷氣系統設計較好，假如開窗，外界的空氣都是污濁的，有塵有微粒，當廢氣、微粒進入巴士，或對人體有影響。

巴士冷氣系統做得好，隔塵以外，也可隔微菌。冷氣系統有地方入鮮風，一半鮮風一半原底的空氣，兩者混合再噴出來使用，應該是安全乾淨的。

他提醒，雖然巴士冷氣系統較好，但最重要還是市民合作，戴好口罩，因為即使有飛沬，只要戴上口罩，飛沬噴出時會融合成較大尺寸（大於10微米），無法穿過口罩，這樣大家都安全。

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責任編輯：羅嘉欣