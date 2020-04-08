澳門搶先香港公布抗疫基金2.0　向合資格僱員派1.5萬元

▲ 澳門搶先香港公布抗疫基金2.0。（澳門新聞局圖片）

香港政府今日（8日）下午6時將會召開記者會，料談及第二輪抗疫防疫基金。而澳門政府則搶先公布新一輪抗疫基金的詳情，新計劃涉及逾百億，當中包括多個直接派錢政策。

澳門的第二輪的經濟援助措施有6大範疇，包括：

（一）僱員援助款項計劃

已向澳門財政局申報職業稅而符合資格的僱員，可獲發合共1萬5千元的援助款項。獲發放對象不包括：2018年度職業稅退稅計劃獲退還20,000元上限的本地僱員，以及公共行政工作人員。

（二）從事自由職業者援助款項計劃

向職業稅第二組納稅人，按聘用僱員數目，發放一次性援助款項，金額由1萬5千元至20萬元。

向街市攤位承租人及小販持牌人、三輪車持牌人，發放一次性1萬元援助款項；

每名向的士車主承租的駕駛員，政府發放一次性1萬元援助款項；

延長有期限的士經營牌照6個月，延長無期限的士車輛檢驗期限6個月。

（三）企業援助款項計劃

以僱員人數計算，向符合條件的商號，發放一次性援助款項，金額由1萬5千元至20萬元。

▲ （澳門新聞局圖片）

同一納稅人持多間商號，最多只獲發100萬元；

獲發援助款項者，如於6個月內不合理解僱僱員，須按比例退回款項；

本計劃不適用的機構，包括：電力、自來水、天然氣及燃料；公共巴士及輕軌；公共電訊服務；金融業正規教育機構及高等院校；社福機構；以及博彩業等。

（四）自由職業者銀行貸款利息補貼計劃

自由職業者(職業稅第二組納稅人)，可獲上限為10萬元銀行貸款的2年期利息補貼，利率補貼上限為4%，補貼最高金額為8,000元。

（五）帶津培訓 (技能提升及就業培訓計劃)

本地失業人士 ─ 政府開辦就業導向培訓課程，發放6,656元津貼。學員在完成培訓後，將獲安排就業轉介對接工作。

本地在職人士 ─ 政府開辦提升技能導向培訓課程，發放5,000元津貼。由僱主推薦在職僱員報讀課程，但僱主不能減薪。僱員完成培訓課程，僱主方可收取津貼。

（六）第二期消費補貼計劃

於今年8至12月，向全澳居民再次發放消費補貼(電子消費卡)，金額為5,000元。

責任編輯：陳梓蔚