【新冠肺炎】利希慎基金資助4間NGO　為基層戶噴灑抗病毒塗層

▲ GERMAGIC™團隊為深水埗基層戶，噴灑抗病毒塗層。（社協提供圖片）

疫情嚴峻，利希慎基金為4間非牟利及慈善機構，資助他們服務的家庭進行抗病毒塗層噴灑服務，抗病毒塗層可有效殺滅病毒、細菌甚至極難被殺死的孢子。

受惠的NGO包括社區組織協會、啓愛共融基金、音樂兒童基金會及要有光，資助他們服務的家庭，進行抗病毒塗層噴灑服務，並採用由捷和實業及科大楊經倫教授團隊研發的一款新型多層次殺菌塗層GERMAGIC™ THYME。

有關塗層可有效殺滅病毒、細菌甚至極難被殺死的孢子，研究顯示這種塗層不僅有效殺滅99.9%的麻疹、腮腺炎、風疹等高傳染性病毒，更可殺滅99.9%的貓杯狀病毒。貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，其抗藥性高於所有冠狀病毒，包括新型冠狀肺炎病毒 (COVID-19) ，有效期更長達90天。

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在疫情嚴重的時刻，對居民而言是喜訊。74歲的羅伯獨自租住深水埗一張只有18呎的籠屋床位，月租1900元，同屋還有20伙中年基層勞工，他們有從事地盤雜工、保安、清潔或飲食業，還有幾位老人及長期病患者，大家共用一個廚房及一個廁所。

羅伯一直很擔心「人多會出事」，自己有長期病患，又無親無故，現靠綜援維生，等候公屋多年又未有分配。是次獲得資助抗病毒塗層噴灑服務，羅伯稱放下心頭大石，感謝團隊提供服務。

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責任編輯：吳卓峰