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【暖男爸爸】妻患妊娠毒血產後昏迷　新手爸貼假乳頭為女兒「餵母乳」

親子 14:50 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

新手爸為女兒「餵母乳」。

爸爸都可以餵哺「母乳」！美國有一名媽媽因患妊娠毒血症及高血壓，生產期間癲癇症兩度發作，產下女兒後仍處於危險期。爸爸在太太產前承諾，讓孩子出生後立即餵母乳，因此他接受護士建議，貼上人工乳頭餵哺女兒，受到醫護人員大讚。

子女是夫婦的愛情結晶，父母都想把最好的給孩子。在2018年，美國爸爸Maxamillian Kendall Neubauer就代替太太，成為初生的女兒「奶爸」。原來，太太在產前已出現高血壓，其後被診斷患上妊娠毒血症，在引產中途兩次癲癇症發作，只得進行緊急剖腹產。

爸爸用假乳頭餵女兒喝奶。（facebook圖片）

以假乳頭餵奶

不過，女兒出生後，太太一度陷入昏迷。兩夫婦在產前商量過，希望讓女兒得到母乳餵哺，為此Maxamillian一度很苦惱，此時有一名護士Cybil Martin-Dennehy就問他是否願意試用她自製的輔助工具餵哺女兒。

我很幸運地獲得一個吸盤假乳頭，成為第一個為孩子餵奶的人。

女兒在爸爸懷裡特別開心。（facebook圖片）

為其他爸爸樹立榜樣

假乳頭製作簡單，以餵食管連接塑膠乳頭，餵食管另一端則接駁到餵奶用的針筒，Maxamillian就可以抱著女兒餵奶。製作這個工具的Cybil坦言，這名爸爸急於試用的反應令她震驚，因過往問過其他爸爸，他們都以難以置估的表情回應，她認為Maxamillian的關懷姿態，為其他爸爸樹立榜樣。Maxamillian反認為，只要能為女兒做的，他都會盡力做。

我從沒想過能用這個方式餵哺女兒，我真的很高興能為她服務。

太太復康後，女兒交由太太繼續餵哺母乳，Maxamillian不時在facebook更新一家人的狀況。轉眼女兒已經2歲多，長得精靈可愛，兩夫婦去年再誕下幼女，一家四口幸福美滿。

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責任編輯：王明芳

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