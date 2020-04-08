【新冠肺炎】調查：若文憑試無法如期本月底開考　逾7成中學教師支持延至6至7月開考

▲ 受新冠肺炎疫情影響，政府早前宣布將中學文憑試押後至4月24日開考。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，現距離中學文憑試4月24日開考日期尚餘兩周，教育局正擬定再押後或取消的後備方案。教協一項調查發現，在文憑試無法如期在本月開考的前提下，逾7成受訪中學校長及教師支持延期至6至7月開考。

教協於上周六（4日）向該會中學會員發出網上問卷，截至昨日（7日），短短4日內收到3,685個有效回覆。

結果顯示，在無法如期開考的前提下，逾7成中學教師支持將考試押後至6、7月，大學則延至10月開學，近6成受訪者認為「考試是評核學生能力的最佳形式，不應取消」；支持延後考試的受訪者中，8成均反對「延後方案」只考4個核心科目。

不過，仍有25.1%教師反對延後方案，主要認為「考試一再延遲，學生身心備受折磨」，以及「6、7月疫情仍有可能未緩和至可以開考」。

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調查亦顯示，僅3成受訪者支持取消考試方案，改以校內成績或校本評核成績評估學生成績，支持的理由包括「考生不用再冒險」及「海外考試（如IB及英國GCE等）取消今年考試的經驗可作參考」等。反對的7成受訪者，主要認為「公平性可能受質疑」，以及「要達致一個各界可接受的替代性方案，有很大困難」。

至於「全體中六學生重讀一年，延後一年再考文憑試」方案，僅獲2成受訪者支持。

教協期望文憑試能在4月底順利開考，不再加添考生的心理壓力，但須視乎疫情發展，籲當局充分聽取醫學專家意見，並確保所有試場有充足防疫準備，再評估如期開考的可行性。

教協指，調查清晰反映了按現狀評估，中學學界強烈要求保留中學文憑試，讓學生有公平的評核機會，籲當局慎重處理，盡可能將對學生的影響減至最低，例如考慮延後考試方案，將文憑試直接順延至6、7月開考，讓學生把握時間計劃備試時間表，避免按月延後考期，影響考生備戰，增添考生的心理壓力和焦慮。

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責任編輯：馮琪雅