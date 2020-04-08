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【新冠肺炎】港鐵7月起減價兩成為期半年　消息：政府港鐵各分攤一半

社會 18:27 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

港鐵7月1日起減車費兩成，為期半年。（資料圖片）

港鐵將減車費兩成，為期半年，今年7月1日開始。據了解由港鐵及政府各自分攤一成，特首林鄭月娥將於「防疫抗疫基金2.0」宣布，一半損失的收入由政府支付。

另外政府的「公共交通費用補貼計劃」，將放寬門檻，由現時每月公共交通開支多於400元才獲補貼，減低至200元，為期半年，今年7月開始。

每月超出200元公共交通開支補貼百分比是3分之1。若市民過去每月的公共交通開支為1,000元，新計劃下每月補貼為1,000元減200元，再乘以33%，每月可獲補貼264元；同一交通開支，以往就只能取得198元。

由於每月補貼金額上限是400元，即每月交通費高於1400元，就可以取盡400元補貼額。

民建聯陳恒鑌稱，歡迎港鐵減車費兩成，相信措施獲市民歡迎。但他批評港鐵「不夠誠意」，只願承擔一半損失，另一半則交政府包底。他又稱政府回應了其政黨訴求，將交通費補貼的門檻調低，但認為措施有效期太短，認為當局應研究是否將新門檻，變成恆常措施。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚

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