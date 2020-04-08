【防疫抗疫基金】港鐵7月起減價兩成為期半年　政府港鐵各分攤一半

▲ 港鐵7月1日起減車費兩成，為期半年。（資料圖片）

港鐵將減車費兩成，為期半年，今年7月1日開始。特首林鄭月娥將於「防疫抗疫基金2.0」宣布，一半損失的收入由政府支付。

港鐵稱，減車費兩成料損失收入16億元，政府會承擔實際總收入損失的一半及以8億元金額為上限，其餘收入損失由港鐵承擔，實際金額取決於該6個月的實際乘客量。

交津放寬門檻 每月搭車逾$200可獲補貼

另外政府的「公共交通費用補貼計劃」，將放寬門檻，由現時每月公共交通開支多於400元才獲補貼，減低至200元，今年7月開始。

每月超出200元公共交通開支補貼百分比是3分之1。若市民過去每月的公共交通開支為1,000元，新計劃下每月補貼為1,000元減200元，再乘以33%，每月可獲補貼264元；同一交通開支，以往就只能取得198元。

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由於每月補貼金額上限是400元，即每月交通費高於1400元，就可以取盡400元補貼額。

民建聯陳恒鑌稱，歡迎港鐵減車費兩成，相信措施獲市民歡迎。但他批評港鐵「不夠誠意」，只願承擔一半損失，另一半則交政府包底。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚