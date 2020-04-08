【防疫抗疫基金】政府撥800億為合資格僱主提供工資補貼　上限9,000元為期6個月

▲ 政府會向合資格僱主提供工資補貼，上限為9,000元，最快2020年6月發放補貼。

特首林鄭月娥今日（8日）傍晚公布第二輪防疫抗疫基金的詳情，其中會推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，以保留其僱員，僱主需承諾補助期不可以裁員。

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林鄭月娥表示，所有為僱員提供強積金計劃的僱主都屬合資格人士，而政府提供的工資補貼以5成工資為作為基礎計算，工資上限為18,000元，為期6個月，即補貼額的上限為9,000元，補貼不遲於2020年6月發放，而有關補貼不適用於政府、法定機構和政府資助機構員工，預計涉及150萬名僱員。

她又指，計劃亦會向強積金計劃沒有涵蓋的飲食、建築、運輸的3個行業僱主支援，涉及約80萬人；亦會向自僱強積金供款人士提供一筆過資助，涉約21.5萬人；同時放寬綜援的資產上限協助更多失業人士，為期6個月。

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林鄭月娥表示，新型冠狀病毒為香港帶來史前無例的挑戰，當中旅遊業及航空業受到重創，同時加強很多社交距離措施，令各行各業的生意大跌，恐怕慢慢出現很多企業面臨倒閉，出現大規模裁員，最新失業率為3.7%，預料會持續上升，會盡大努力預防出現企業倒閉和大規模裁員的措施。

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記者：陳子謙