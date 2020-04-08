【共度疫境】組隊觀看高人氣美劇《The Office》　即袋逾7000元

▲ 美國一間專為辦公室提供資源顧問的公司，正招聘一名「搞手」，舉辦一場線上觀看電視劇晚會，完成即賺1000美元（約7760港元）。

新冠肺炎全球肆虐，不少國家已實施在家隔離措施，宅在家少不免煲劇解悶，如果有份工可以邊煲劇、邊賺錢，簡直是機會嚟喇飛雲！美國一間專為辦公室提供資源顧問的公司，正招聘一名「搞手」，舉辦一場線上觀看電視劇晚會，完成即賺1000美元（約7760港元）。

美企「Overheard on Conference Calls」於官網貼出招聘廣告，指出受新冠肺炎疫情影響，當地大多數州都處於停產狀態，並出現社交疏離等情況，在這段艱難時期，很難叫人想起什麼好事，「但其中兩件好事，或者是友誼，以及經典美劇《The Office》。無論是獨自一人還是與朋友一起，瘋狂地觀看辦公室喜劇，是許多美國人喜愛的娛樂。」

因此，該公司計劃招聘熱愛《The Office》的粉絲，於一星期內號召至少兩位朋友，一起觀看15集《The Office》。獲聘者將得到1000美元酬勞、Netflix禮品卡，以及一段與朋友線上煲劇的難忘之旅。廣告中又特別提到：「Seriously, this must be remote」，警告煲劇晚會必須是遠程進行。

工作內容除了選出最喜歡的15集《The Office》外，獲聘者觀看劇集時，要填寫該公司所提供的工作紙，以及在社交媒體上分享體驗。惟應徵者必須是年滿18歲的美國居民，結果將於4月27日前公布。

高人氣美劇《The Office》是一部改編英國電視劇的同名處境喜劇，於2005年在NBC電視台啟播，主要講述一間公司職員的日常辦公室生活，包括匪夷所思的會議、複雜的人事關係、霸凌和性騷擾等，由於題材寫實，一直深受不同年齡層歡迎。去年中，NBC環球集團（NBC Universal）宣布收回《The Office》版權，意味着該部電視劇，將於2020年底從美國Netflix下架，當時不少評論指，事件對Netflix造成一定衝擊。

責任編輯：姚慧儀

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