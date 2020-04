【共度疫境】組隊觀看高人氣美劇《The Office》　即袋逾7000港元

▲ 美國一間專為辦公室提供資源顧問的公司,正招聘一名「搞手」,舉辦一場線上觀看電視劇晚會,完成即賺1000美元(約7760港元)。

新冠肺炎全球肆虐,不少國家已實施在家隔離措施,宅在家少不免煲劇解悶,如果有份工可以邊煲劇、邊賺錢,簡直是機會嚟喇飛雲!美國一間專為辦公室提供資源顧問的公司,正招聘一名「搞手」,舉辦一場線上觀看電視劇晚會,完成即賺1000美元(約7760港元)。

美企「Overheard on Conference Calls」於官網貼出招聘廣告,指出受新冠肺炎疫情影響,當地大多數州都處於停產狀態,並出現社交疏離等情況,在這段艱難時期,很難叫人想起什麼好事,「但其中兩件好事,或者是友誼,以及經典美劇《The Office》。無論是獨自一人還是與朋友一起,瘋狂地觀看辦公室喜劇,是許多美國人喜愛的娛樂。」

因此,該公司計劃招聘熱愛《The Office》的粉絲,於一星期內號召至少兩位朋友,一起觀看15集《The Office》。獲聘者將得到1000美元酬勞、Netflix禮品卡,以及一段與朋友線上煲劇的難忘之旅。廣告中又特別提到:「Seriously, this must be remote」,警告煲劇晚會必須是遠程進行。

工作內容除了選出最喜歡的15集《The Office》外,獲聘者觀看劇集時,要填寫該公司所提供的工作紙,以及在社交媒體上分享體驗。惟應徵者必須是年滿18歲的美國居民,結果將於4月27日前公布。

高人氣美劇《The Office》是一部改編英國電視劇的同名處境喜劇,於2005年在NBC電視台啟播,主要講述一間公司職員的日常辦公室生活,包括匪夷所思的會議、複雜的人事關係、霸凌和性騷擾等,由於題材寫實,一直深受不同年齡層歡迎。去年中,NBC環球集團(NBC Universal)宣布收回《The Office》版權,意味着該部電視劇,將於2020年底從Netflix下架,當時不少評論指,事件對Netflix造成一定衝擊。

責任編輯:姚慧儀

