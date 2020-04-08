【新冠肺炎】銅鑼灣馬莎共4員工確診皇室堡洗手間恐播毒　梁子超醫生：避免直接用手接觸5個位置

▲ 對於確診人士與曾與公眾共用設施，梁子超認為當中含傳播風險。

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（8日）本港新增25宗確診個案，當中再有4宗確診個案與馬莎職員群組有關，針對確診員工使用的是商場提供的洗手間，恐怕會引發公眾傳播風險，TOPick就以電話訪問醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超，梁子超指4類含感染風險的人士可以自行找私家醫生作檢測。

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對於確診人士與曾與公眾公用設施，梁子超認為其傳播風險是存在的，但因為商場的人流太多，很難對所有人都進行檢測，建議過往兩星期到銅鑼灣皇室堡停留時間較長或曾經到馬莎購物的人士，若有出現不適的病徵，都應該找私家醫生進行病毒檢測，直接告知醫生自己有相關的接觸史。

梁子超續指現時港府的病毒檢測針對返港的人士及確診者的緊密接觸者，但以下4類含感染風險的人士亦可以自行找私家醫生作檢測，包括：

醫護人員

曾有旅遊史的人士（有機會在14日檢疫後才發病）

曾經到過與病例相關的地方並停留長時間的人士

與特別感染群組有接觸史的人士

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▲ 確診的馬莎職員均是使用商場提供的洗手間，恐會引起傳播風險。（林宇翔攝）

而有關使用公眾洗手間的感染風險，梁子超早前於TOPick的訪問中曾提到洗手間內的病毒陷阱，梁醫生指出所有洗手間內的容易帶有呼吸道疾病病及腸胃病病毒，基於不少人也通常會在擦鼻涕或排便等，在雙手不潔的情況下才使用公共洗手間；因此所有共用裝置均有機會染上病毒，繼而發生交叉感染情況，可以的話應避免直接用手接觸以下地方，

水龍頭

廁格門柄

沖廁掣

廁板

洗手液按壓位

接觸以上地方後亦應再次清潔雙手，也建議市民在外時可使用獨立包裝的紙巾。

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記者：郭家穎