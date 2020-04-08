【防疫抗疫基金】林鄭月娥：4至6月繳交薪俸稅及利得稅　為納稅人自動提供3個月延期

▲ 林鄭月娥表示，4至6月繳交薪俸稅及利得稅，為納稅人自動提供3個月延期。

特首林鄭月娥今日（8日）傍晚公布第二輪防疫抗疫基金的詳情，涉及1375億元。當中包括為今年4至6月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅納稅人自動提供三個月的延期。

林鄭月娥指，今次的疫情是史無前例的挑戰，而今次的措施是為了協助企業繼續經營、保住員工就業、減輕企業及市民的財政負擔，以及希望經濟在疫情受控下能夠盡快復甦。

港府將為今年4、5、6月繳交薪俸稅、個人入息課稅和利得稅納稅人自動提供三個月的延期；為香港自資專上院校及非牟利國際學校提供免息延長還款期，為期2年；而所有學生貸款的還款人（除拖欠款項外），會自動延長還款期為期2年。

此外，將優化中小企融資擔保計劃，提高每家企業的最高貸款額。當中的8成信貸擔保由1,500萬元提升至1800萬元；9成信貸擔保有$600萬元提升至8百萬元；而百分百信貸擔保有$200萬元提升至400萬元。

她又指，港府將會在未來2年在公私營機構創造30,000個有時限的職位，涉及60億元。預計2020/21年會招聘1萬個公務員職位及5000年青年實習的職位。

另外，特首林鄭月娥表示與市民共同時艱，自己與全體司局長﹑特首辦主任在未來12個月將減薪1成。詳情請睇 【下一頁】

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