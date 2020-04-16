【種菜好容易】園藝達人推薦5款家中易種蔬菜　一個膠樽或膠盒可種到蕃薯葉+油麥菜

新型肺炎疫情嚴重，市民留在家的時間比以往大增，不少人在疫情期間都化身「大廚」，更有人開始在家中種日本豆苗，自給自足！有園藝達人教路，即使香港人家中空間不多，也可以種植多種蔬菜及香料！

香港高等教育科技學院（THEi）項目辦公室項目經理陸仲生（Johnson）表示，不少食用植物都可在家或辦公室種植，方法簡單、收成期短，更推薦5款最易種植的蔬菜及香料！

蕃薯葉

如發現蕃薯發芽，不少人都會選擇丟掉。Johnson教大家，只要將發芽蕃薯放進泥土或水中栽種，兩星期左右就會長出4至5片蕃薯葉，之後就可以剪下洗淨並煮熟食用，鐵質含量更好比波菜！如想種多一點，可將發芽蕃薯切開數件放入泥土中，出芽部份向天，泥土只需要蓋過蕃薯。

▲ 以蕃薯芽種植，過程快過以種子種植，圖為下苗的情況。（受訪者提供）

由於蕃薯本來有水份，只需要隔日澆水，太濕會腐爛。若蕃薯長出太多藤，可多作修剪，或以爬藤杆控制所佔用的空間。想挑戰種蕃薯的朋友，則需要較多耐性，一般需時60至80日。

油麥菜

油麥菜適應力強、生長速度快，屬於十字科，菜蟲較少，油麥菜種子售價約3元至10元。在長出幼苗前保持泥土濕潤，放在陽光充足的地方，長出葉子後隔天澆水，長至可食用大小就可收割食用。

油麥菜不能在太熱的環境生長，因此應避免在6至8月種植。播種時，亦要注意每棵種子之間需要有一定距離，讓油麥菜有足夠空間生長。

▲ 兩週大的葉子（左）及幼苗（右）。（受訪者提供）

Johnson指油麥菜形態向上追光，即使種得密也只會向上生長，要完全收成只需要45日，嫩葉更只需30日。

如想長期收成，不要一次過收割，收割3至4次後就要重新種植。

雞毛菜

Johnson特別推薦種植雞毛菜，因為收成期短，只需要20日，隔日澆水便可。加上雞毛菜本身細小，所需空間小，平均一平方呎可以種50至60棵！雞毛菜成熟後，7至10日後會再可收成一次，可不停摘嫩葉食，總共可以收割4至5次。

如果種子太密，泥土肥力消耗快，Johnson建議在種植前可在泥中加肥，以增加持久力。肥料方面，可以選用屋企出產的有機肥，如茶葉渣、咖啡渣及蛋殼等等。茶葉渣需要先泡過，而咖啡渣則要烘乾及發酵才可混合至泥中。

香茅

原來將香茅的根部插在水或泥土中，大約一星期就會有新葉長大！莖部長成下食用的粗度時，即可剪下使用。由於香茅是耐旱植物，一星期只需要澆水兩至三次。如以水種，更可讓它自行生長。

▲ 可以循環再用裝雞蛋的盒子來種植。（受訪者提供）

薄荷葉

種植薄荷葉需要的水份和照料不多，Johnson更推薦用瓶中種植法，放在家中可當作綠化裝飾！

▲ 薄荷同時可以當作裝飾。（受訪者提供）

首先準備玻璃罐，將薄荷葉的根部放在瓶蓋，用濕水棉花覆蓋根部，再將玻璃罐倒轉蓋住瓶蓋。只要有陽光，棉花的水份會變成水蒸氣，形成一個水循環系統。只需要一個星期左右，薄荷葉就會長出，可剪下取用並等待新葉長出。一星期只需要加水一次，或者見到棉花變乾時加水亦可。

種植的容器方面，Johnson推介使用家中剩餘的物資，例如一個2公升的膠樽，只需要一分為二，就可以種到4棵菜。亦可以利用平日買士多啤梨、藍莓或膠蛋的盒子種植香茅子蔥等植物。要留意，無論選用什麼容器，最重要還是要有「疏水」功能，如有積水或會有蟲。

▲ 簡單如膠樽都可以用來種植。（受訪者提供）

泥土放面，最常用的為黑泥及有機泥，如果選用肥力高的塘泥，或許會有易積水或發酵問題。另外也可以在泥土中加入沙、石或珍珠岩，在泥土表面放大約0.5cm至1cm的沙石，防止蟲產卵。

Johnson指出，新手最常犯的錯誤為淋得太多水及落肥太過重手，其實只需要以1g的肥料開100mL的水即可。

植物會吸收稀釋的肥料，寧願薄肥多施。

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責任編輯：徐穎彤