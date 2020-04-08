【新冠肺炎】馬會：不會因疫情理由裁減全職員工

▲ 馬會稱不會因疫情理由裁減任何全職員工。（資料圖片）

疫情嚴峻，香港賽馬會稱業務表現雖受到疫情影響，但作為全港最大的僱主之一，不會因疫情理由裁減任何全職員工。此外，自2月起推出了一個收入津貼計劃，為超過1萬名兼職僱員提供50%收入保障，以紓緩他們的經濟壓力，並決定延長此收入保障安排。

馬會又稱，雖然符合資格申請政府的僱員薪金補貼計劃，但決定不作任何申請，並將繼續動用本身的資源向員工提供支援。馬會相信此舉能有助促進政府資源投放在更有迫切需要的本港企業及他們的僱員，特別是小型企業。

香港賽馬會稱，感謝各位員工緊守崗位，積極努力，使馬會在當前嚴峻環境下維持核心營運，繼續貢獻社會。

馬會稱，支持香港政府最新公布為企業提供的紓困措施，並全面配合政府所提出，僱主應與僱員同心協力克服疫情下的各種挑戰。

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責任編輯：吳卓峰