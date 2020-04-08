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【同心抗疫】青年廣場向DSE考生派打氣包　義工隊製物資送予醫護人員

休閒 19:01 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

青年廣場義工隊。（大會提供）

為向在抗疫期間的醫護人員打氣及致敬，青年廣場義工隊早前將回收得來的咖啡粉囊製作成「環保證件拉繩扣」作為小禮物，連同早前邀得香港中學文憑考試 （DSE）考生為前線醫護親撰的打氣說話。

義工隊於3月份一併送予東區尤德夫人那打素醫院的醫護人員，以感謝他們在面對龐大的醫療壓力下，仍不辭勞苦地守護香港人。

同時義工隊亦希望呼籲大家能夠齊心協力，抱着正面和樂觀的態度，一同支援香港醫護人員的抗疫工作，在這艱難的時刻體現互助互愛的精神！

將包括口罩等抗疫物品在內的「打氣包」派發予應屆 DSE考生。（大會提供）

面對學校停課，DSE再次延期，今年的DSE考生不斷備受考驗，不但要加強自我學習，還要擔心考試期間的防疫工作。

有見及此，青年廣場早前特意準備了包括口罩等抗疫物品在內的「打氣包」派發予應屆 DSE考生，藉此為同學們打氣。

於疫情期間，青年廣場一直不斷搜羅防疫物品及尋找口罩貨源，希望助人自助，紓緩社區物資短缺的情況。由2月份開始已分批將抗疫物資派發予青年廣場租戶及Y旅舍住客，並透過不同機構將口罩等抗疫物品派發予社區內有需要人士，回饋社區，體現「創造共享價值」的精神。

DSE考生為醫護人員打氣。

另外，為減低冠狀病毒病的傳播風險，青年廣場早於疫情初期已推出多項防疫措施，包括為進入青年廣場人士量度體溫、要求Y旅舍住客申報外遊紀錄、全面加強清潔及消毒、為各樓層增設消毒洗手液機、消毒地毯及提供棄置口罩的指定垃圾桶等，以時刻提醒公眾注意個人衛生。

記者：司徒家傑

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