【防疫抗疫基金】林鄭月娥指若企業接受津貼後裁員　當局將收回資助或收取附加費

▲ 林鄭月娥認為真正與僱員有關係的人是僱主，故支付金額給他們，並加以規限是最直接、最快的做法。(曾耀輝攝)

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，行政會議今日中午（8日）召開特別會議，討論第二輪防疫抗疫基金。特首林鄭月娥於下午6時舉行記者會，宣布新一輪抗疫基金的措施。政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華、勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始及運輸及房屋局局長陳帆均會出席記者會。

政府指，將會推出800億元保就業計劃，將向合資格僱主提供工資補貼，令僱主可保留僱員，但必定要承諾接受津貼期間不會裁員，故為僱員作強積金供款的僱主亦合資格，豁免僱主包括政府、法定機構和由政府支助。

會上，被問到為何保就業的措施不是直接支援僱員，而要向僱主支付後轉交僱員，特首林鄭月娥回應指，保障員工是港府工作的首位，她提到，今次就支援業界推出的3個項目，當中7成以上，都是用於員工上。她又指，早前與各工會、商會、員工等會面，各二會均反映最重要是保住就業，林鄭月娥認為真正與僱員有關係的人是僱主，故支付金額給他們，並加以規限是最直接、最快的做法。

至於會否擔心有企業裁員後續申請工資補貼，林鄭月娥回應指，若有企業裁員接受津貼後裁員，當局將會收回資助，甚至或會收取附加費，她又指，計劃將會透明進度，相信若僱員收取不到相關補貼，亦會聯絡不同工會「有所行動」，故亦不擔心企業將補貼用於其他地方。

官員減薪方面，林鄭月娥指全面的計劃不可能是2至3日能完成的工作，當局於討論新一輪計劃時已有此打算，因要表達與市民共度時艱的心意，而並非因為政治形勢。

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記者：洪芷晴