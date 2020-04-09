【基層哀歌】一家三口住深水埗110呎劏房困獸鬥　單親媽一個口罩用幾日憂兩孩健康

▲ 住在劏房的羅媽媽憂慮家中衞生不佳影響孩子健康。

新冠肺炎疫情肆虐，人心惶惶，購入防疫產品並在家中進行大消毒抗疫並非必然！來到深水埗一處大約110平方呎的劏房戶，羅媽媽跟兩孩子一家三口居於此，環境狹窄，難以想像媽媽長期跟7歲女兒及5歲兒子「困獸鬥」的境況。在疫情下，羅媽媽有很多擔憂，憂慮家中衞生不佳影響孩子健康、擔心經濟買不起口罩、顧慮孩子跟不上學習進度……

單親媽媽照顧兩孩不易，面對疫情，羅媽媽更是百上加斤，７歲大女兒讀小學一年級，小兒5歲就讀幼稚園高班。孩子年幼未太理解疫情嚴重性，不喜歡困在狹窄擠逼的家中。媽媽表示兒子經常在家玩iPad，變成了沉迷玩電子產品，有時看電視、畫畫、剪紙等。

女兒跟我說︰「媽咪，我想跑步、我想踩單車、我想去沙灘。」小朋友不喜歡留在家中，我只可跟他們解釋疫情這樣不可以去。

▲ 羅媽媽擔憂孩子的健康，特意買了防護帽予孩子。（圖片︰受訪者提供）

每個口罩重用幾日

一家人盡量留在家中，其中一原因是缺乏口罩。雖然現時口罩供應紓緩了，但對於基層來說價格依然令人吃不消，如果一家三口外出用一次口罩，大約要$20，足夠吃一餐。

冇買過口罩，價錢貴買唔起，小朋友口罩之前買落，會慳住用。大人同小朋友口罩一個用幾日，每次用完放在窗口吹，好在之後有機構捐口罩俾基層，自己亦隔3、4日才出街1次，就不用重用口罩。

可是，小朋友不愛長期戴口罩，會經常去摸，羅媽媽為保護孩子，慳自己的生活費，花了$150買護目鏡及防護帽予兩仔女。

▲ 一家三口住在約110平方呎深水埗劏房。（圖片︰受訪者提供）

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劏房生活迫人

一家三口住在月租5千多元約110呎劏房，加上孩子的雜物多，屋內的活動空間有限，就像每次煮飯都要勞師動眾，羅媽媽坦言疫情下留在家中的她忙做家務，準備一日三餐予孩子。

每次煮飯要執好地方取出電子爐，處理食材時會弄到周圍水，需即時抹乾。屋企通風不佳，每次煮完飯四處都很油膩，需清潔一輪。我也會間中買外賣、快餐店兒童餐予小朋友。

▲ 5歲兒子即將升小，媽媽擔心停課令他跟不上學習進度。（圖片︰受訪者提供）

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無力教導兩孩學習

此外，家中的洗衣機壞了，媽媽擔心衣服在外乾洗有衞生問題，現時主要手洗，每天做家務已佔了很多時間。對於教導孩子在家學習，她感巨大負擔，擔心停課，孩子跟不上很多學習進度。

孩子容易心散！我花很多時間做家務，不太懂教孩子，始終靠他們自己溫習不太可行，弟弟將入讀姐姐的小學，怕疫情期間停課，兒子的學習進度落後，之後難以銜接小學。希望盡快復課，我一個人對著兩孩子（學習）搞唔掂。

▲ 利希慎基金撥款資助本地基層家庭接受家居消毒服務，羅媽媽是受惠者之一。（圖片︰受訪者提供）

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獲慈善機構幫忙

在家學習方面，幸好兩姊弟約2年前加入「音樂兒童基金會」，姊姊成功考取為 「賽馬會音樂兒童果子計劃」學生，現為該會合唱團成員。基金會在停課期間有提供網上音樂課程教學，兩姊弟會看影片跟著導師，在家中玩音樂小遊戲，如唱歌、打拍子、邊聽歌邊畫畫、邊故事等。

此外，利希慎基金撥款資助本地基層家庭接受家居消毒服務，音樂兒童基金會是其中一間受惠慈善機構，負責人更安排了住在劏房的羅氏一家接受免費長效抗菌消毒。羅媽媽表示消毒了屋企叫她安樂些，紓緩了部分擔憂，期望疫情受控，孩子可如常上學。

▲ 社工安排了免費的家居消毒予羅媽媽一家，用了GERMAGIC™ THYME菌魔力百里香抗病毒塗層，據指塗層能防止微生物在物體表面粘附，達至長效抗菌。（圖片︰受訪者提供）

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記者︰顏紫燕