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【齊人之福】逾億身家鄧兆尊再結新歡　跟新女友拍拖三人行盡展父愛　

娛樂 10:20 2020/04/09

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鄧兆尊再結新歡。

現年52歲的鄧兆尊，眾所皆知是粵劇大師新馬師曾（鄧永祥）的長子，鄧兆尊另一為人津津樂道，自是多年來承認擁有3位紅顏知己，分別是被慣稱為大婆的Carmen、二房Cherry（車厘子）及三房Claire。

不過，鄧兆尊早前承已跟三房Claire和平分手，但不愁寂寞的兆尊，已極速有新女友，繼續享齊人之福。

已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）的長子鄧兆尊，多年來同時與3位紅顏知己----分別被慣稱為「大婆」的Carmen、「二房」Cherry（車厘子）及「三房」Claire相處融洽，鄧兆尊更稱對3位女友都一視同仁。

當中Carmen、Cherry與鄧兆尊一起已約20年，阿三Claire只隨了他3年左右。

鄧兆尊雖然與阿三Claire分手，不過又再結新女友，繼續與三女同行。（東星圖片）

鄧兆尊嘆再結新歡享齊人之福不打算結婚，詳情請看：https://bit.ly/2VffFOt

最近鄧兆尊接受媒體訪問稱，與Claire已分手，表示因彼此志向不同而和平分開。但同時多情的他間接承認已「換畫」，又再另結新女友，即繼續三女同行的生活。

被指擁15億遺產身家的兆尊，早前被傳媒拍跟新歡共同拍拖的照片，兆尊曾指新歡姓陳，可暫叫作L小姐，而新歡略帶圓潤豐滿，相信屬鄧兆尊一向喜歡的類型。

鄧兆尊跟L小姐在街上有講有笑，同時新歡身邊也一名13、14歲女童隨行，未知是否L小姐的女兒，而兆尊亦十分關心女童，同時照顧一大一小，盡顯慈父本色。

鄧兆尊與3 位女友包括Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，但現已跟Claire分手。（取自微博）

鄧兆尊為爆父親新馬師曾要求做敗家仔，詳情請看：https://bit.ly/2JMUez4

多情風流的鄧兆尊，同時跟3個女友相處融洽，鄧兆尊亦常大方分享齊人之道，更稱對3位女友都一視同仁。

雖鄧兆尊盡齊人之福，可是他在訪問卻無奈稱一切屬天意弄人，本身其實嚮往自由，喜歡獨處，可是偏偏異性緣太旺，他形容：「緣份來到時，好落力去避都避不到。」

不過他也承認因媒體大肆報道自己承繼了大筆遺產，所以吸引一些人對他的興趣。可是，他強調現在有3個女友已足夠，不會再增加。

但鄧兆尊沒與任何一位女伴有正式簽紙結婚，現年53歲的他表示沒成家立室之意，以免得罪其中任何一位女友，笑說：「香港的一夫一妻制是幾困擾我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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