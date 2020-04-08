【疫情減壓】復活假期留家自製美食 營養師教10分鐘做出親子低脂Pizza【內附食譜】
各位家長們，新冠疫情依然持續，這個復活節還是留家自製美食，我教大家10分鐘做出親子Pizza吧，既好玩，又好吃。
Facebook上見到不少爸媽們分享與孩子搓麵糰、包餃子、焗蛋糕的相片，這難得的親子入廚體驗，為新冠肺炎疫情期間帶來了一點溫馨。上星期日，超級市場人頭湧湧，「走遍數間超市及雜貨店都買不到麵粉，看來今天自製麵包的計劃要延後了。」我對老公說︰「之前聽說酵母也有「限購」，原來連麵粉也難買到……」卓諺知道買不到材料，頓時雙眼通紅，哭著叫︰「我想弄麵包啊！」
選用急凍薄餅底
老公安撫著他︰「我們去買卓諺最喜歡的牛角包好嗎？」固執的卓諺一直搖搖頭。老公靈機一觸︰「好一段日子沒吃過Pizza了，不如在家焗Pizza好嗎？上次我買急凍水餃時，發現原來有急凍薄餅底……」
難得這次老公主動提議，愛吃Pizza的卓諺又顯得十分雀躍，我當然也舉手叫好。我問︰「想要甚麼餡料？」老公想了想︰「菠蘿火腿？」我揶揄他︰「但你平時在外最愛吃辣肉腸、千島海鮮……」
老公哈哈大笑︰「我當然想！但自製的話，我想『夏威夷』應是最簡單吧。」
我說︰「是啊！簡單在薄餅底塗上番茄醬，再鋪上火腿片、罐裝切片磨菇及菠蘿，然後灑上芝士碎，就可直接放入焗爐烤焗。」
選罐裝水果有竅門
老公十分好奇︰「原來有罐裝切片磨菇嗎？那十分方便！」我取笑他要多逛超級市場，「除了薄餅底及罐裝磨菇，或許你會發現更多意想不到的方便食材！」
我再解釋︰「平日即使未能預備新鮮蔬菜，罐裝蔬菜如粟米粒、磨菇、青豆、番茄等，也可作為增加纖維的好選擇；雖然部分維他命C因高溫處理而破壞，鉀質亦容易於水中流失，但我們可進食新鮮水果補充維他命C及鉀質。」要留意是，罐裝蔬菜多以鹽水浸泡，建議進食前以開水沖洗，以減少鹽份的攝取。
至於罐裝水果多會加入糖水，建議選購「無添加糖」、「Unsweetened」或 「In its own juice」的罐裝菠蘿，代表它是以果汁浸，而非糖水浸。
「不過我不想卓諺多吃火腿，世衞已將火腿、香腸、煙肉列為一級致癌物……」我提出︰「餡料選擇可以有很多，三文魚、雞肉、鴨胸、千島海鮮……」老公一聽見「千島海鮮」，雙眼像發光似的說︰「好啊！」
「其實製法與夏威夷薄餅一樣簡單容易，可選急凍帶子、蝦仁、魷魚，海鮮的營養價值絕對比火腿及煙肉高；另外預備千島沙律醬及芝士就可以了；想做低脂Pizza，可改用片裝低脂芝士，以代替傳統車打芝士或Mozzarella Cheese。」
親子千島海鮮迷你Pizza（4件分量）
|材料
|分量
|急凍雜錦海鮮
|半碗
|罐裝粟米粒
|1/3碗
|罐裝切片磨菇
|1/3碗
|菠蘿
|4片
|急凍薄餅底（5吋）
|4片
|低脂芝士
|4片
|千島沙律醬
|適量
做法︰
1. 將急凍雜錦海鮮解凍後，切成細件，並用廚房紙將水份印乾；
2. 罐裝粟米粒、切片磨菇、菠蘿預先隔走水份，菠蘿切粒、芝士撕碎，備用；
3. 取出薄餅底，毋須解凍，塗上約1湯匙千島沙律醬；
4. 按自己喜好鋪上海鮮、粟米粒、磨菇及菠蘿，最後鋪上芝士；
5. 放入焗爐，以200度焗約10分鐘，即成。
撰文：周詠苑（註冊營養師）