【正能量】大學教授40年春風化雨育英才 退休致力寫作分享正向人生
大學教授游紹永博士，2018年離開從事40年的教育界，退休後致力寫作，差不多每天寫1,000字，內容除了向兩位仔女談及生活瑣事外，還分享六十多年來崎嶇不平的人生──自少失去雙親，靠半工讀養活自己，後來成為大學講師，在人生事業最高峰時卻突然腦中風，左邊身體永久殘障，但康復後便很快重回工作崗位，繼續作育英才。
「我人生有高低，但仍樂觀面對，希望藉著寫作分享我的故事，讓香港人充滿正能量。」在嚴峻的疫情下，大家也需要有正向的思想。
生於50年代的游老師，是家中大哥，有一弟一妹，一家五口生活愉快，可惜在12歲那年，家中卻遭逢巨變。
1967年我第一天的學校暑假，爸爸在早上回公司上班，我跟媽媽及弟妹就到姨媽家玩及過夜，第二天早上姨丈買報紙回家，發現北角有一宗車禍，死者名字跟爸爸很相似，後經證實真的是爸爸。
但惡運並沒有停止，還再接踵而來。
當時媽媽患有癌症，但可能因太傷感，令癌細胞快速擴散，不到兩個月便離世，一個暑假內我失去了父母，成為孤兒。
母親臨終時，把三個子女交給姑姐姑丈照顧。「姑姐本身已有4個小朋友，加上我們3個，一家共9口，當時只有姑丈工作，入息不多，於是姑姐便送我到慈幼中學寄宿。」
預科學校遇上恩人
游老師預科轉到觀塘的慕光英文書院，更替學生補習賺取學費，游老師更直言在慕光的兩年，令他感覺人間有情。「學校知道我家庭背景，便允許我在工人宿舍居住，並讓我協助當時身兼立法會及區議會議員的校監葉錫恩繙譯書信，以及接見市民，每個月更給我300元薪金。」
他更幸運遇上一位恩人，是學校校工華姐。
華姐除了要做一般校內工作外，更要為二十多位老師準備午餐。她知我是孤兒，每天沒像樣的三餐，於是便主動向我提出一起食晚餐，是她在煮老師午餐時預留下來的餸菜，我當然求之不得，每日放學後更協姐華姐清潔課室、洗手間、倒垃圾，然後一起食晚飯。
游老師預科畢業並考入理工學院修讀高級會計文憑，日間在理工上課，晚上回慕光宿舍，1年後華姐回鄉生活，雖然他跟華姐分隔兩地，但仍每月把部分薪金匯給華姐。
華姐在困境中幫助我，無私的照顧了我3年，我很感恩，我記得媽媽說過：得人因果千年記，得人「一飯」萬年香，所以我一定要報答華姐。
1978年游老師在理工畢業，起初在工廠做會計文員，兩年後結婚及買樓，加上一對仔女出世，開資很大，於是他便不斷做兼職，最高紀錄是1份全職會計師工作、一份在工廠當兼職會計、3份兼職老師工作，同一時間做5份工作，每周返工7天。
兒時遭遇變工作狂
游老師說自己是超級工作狂，或多或少受家庭影響，「因自小失去雙親，覺得要自強不息，不能夠靠人，要靠自己的一雙手。」
不斷搵錢的游老師，又並非愛錢如命，皆因他放棄了當前途極佳的會計師，選擇為人師表當老師。「其實在理工大學讀year2時，我已經做夜校老師，這時我第一份教席，已發覺很喜歡教書。」
游老師又自覺在商業機構工作接近6年，但卻感性格不太適合，於是便重新思考自己路向。「當時1983年職業訓練局招募首批講師，我便膽粗粗申請，更成功獲取錄成為摩利臣山工業學院(即現今的摩利臣山專業教育學院IVE)的會計學講師。」
在任期間，游老師更發生不少難忘的事，還因這一件事立志終身投身教育工作。「當時我在工業學院任教的第二年，其中一班的秘書班，共有36位女生，當時我太太誕下細女，我便請假1星期，放完假後回到學校，當我步入課室，全班女學生起身拍掌，班長隨即上前送給我一大束鮮花，她恭喜我說：『你又做爸爸了！』當我行上講台及放下教材，轉身看黑板，發覺學生用彩色粉筆畫上花朵及BB女，還有很多祝福語，我當時十分感動，深深感受到只要老師疼愛學生，必會得到學生的尊敬及愛護，就因這班女學生讓我更堅定從事教育工作的意向。」
突然中風改變人生
2006年，他當時正任香港大學專業進修學院商業金融學院副總監，經常要往返內地工作，每星期工作超過100小時，缺少休息，某天在一個工作聚餐中忽然腦中風，送入醫院後做開腦手術，還昏迷了3 天。「醫生說我有6成機會死亡，更說我可以醒過來，腦袋又是正常，絕對是奇迹，不過左邊身體會永久殘障。」當時游老師聽到這壞消息，晴天霹靂。
後來，游老師得到家人的支持，便收拾心情，積極做物理治療，留院4個半月後回家，他再在家休息約5個月後，便重返工作崗位，由半職開始再回復全職。
中風後僥倖生還的游老師，覺得若如此離世，便沒有甚麼東西留給後人，於是決定開始寫作，2012年更出版自傳及人生分享的書籍，以及多本會計教材書。
寄情寫作分享人生
後來他更獲傳媒機構邀請撰寫專欄，雖然去年起沒有再為報紙寫專欄，但現在仍盡量堅持每天最少寫1,500字。「早上起身會打開電腦寫日記給我一對仔女、女婿及新抱，談談我跟太太日常生活情況。我每天會閱讀不同的中英文報章，見到好的文章會摘錄出來，再加自己經驗一起結合起來。」
他自言雖然行動不便，但腦袋思路清晰，加上近年香港面對不同的挑戰，希望藉著正向的文章，帶給大家正能量。
記者：招美寶