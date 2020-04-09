Acker香港紐約網上葡萄酒拍賣 布爾岡DRC波爾多Petrus成大贏家

▲ 在Acker香港的網上拍賣會，布爾岡大哥Domaine de la Romanee Conti（DRC）酒莊的出品，成為大贏家。（圖片Acker拍賣行提供）

香港及紐約一直都是葡萄酒拍賣的中心，但自從新冠肺炎爆發以來，拍賣會被迫暫停及延後。不過Acker拍賣行在3月底小試牛刀，是新冠肺炎出現以來，第一次在香港進行了網上葡萄酒拍賣，結果反應熱烈。而4月初在紐約的網上葡萄酒拍賣，同樣反應不俗。

Acker主席John Kapon說：

現在留在家中非常重要，但並不代表我們甚麼也不做。很開心見到對罕有佳釀的需求仍然存在，而投資者仍願意投入拍賣。

3月28日的香港拍賣，頭10大許多都是布根地（又稱布爾岡）龍頭大哥Domaine de la Romanee Conti（DRC）酒莊的出品，包括了第一位的1999年的Magnum Romanee-Conti，以$446,400港元成交，登上榜首。其餘還有第三位2005 DRC Richebourg、第四位2005 DRC La Tache（Lot441-2）、第五位2005 DRC Grands Echezeaux、2005 DRC La Tache（Lot443）及2005 DRC Romanee St.Vivant，以及第十位 2005 DRC Echezeaux。總之，大贏家就非DRC莫屬。

▲ DRC在拍賣會上稱冠，1999年的Magnum Romanee-Conti，以$446,400港元成交。（圖片Acker拍賣行提供）

其實，DRC這些不同的葡萄園，究竟有甚麼分別呢？像與酒莊同名的Romanee-Conti，以及La Tache都屬於DRC酒莊獨家擁有的葡萄園，因此在酒瓶上會寫上Monopole，可見其珍貴，亦都是它們搶手的原因。而Romanee-Conti更被認為是布根地最出色的葡萄園，足顯地位的優越。

第三位Richebourg的葡萄酒，是屬於色澤深、比較強勁有力的紅酒，樹齡平均都有45年，加上二次大戰後，重新種植時，採用了Romanee-Conti葡萄園的接枝，無形中令質素有所提升也說不定。

至於第五位的Grands Echezeaux，相比第十位的Echezeaux，質素每年都能保持如一，但後者也不是省油的燈，DRC在這葡萄園所取得的4.67公頃，都是最優質的地段。

而同是第五位的Romanee St.Vivant，雖然葡萄園1988年才購入，但酒莊一早（1966年）已採用這葡萄園的葡萄來釀酒。有說這葡萄園的出品，更接近Romanee-Conti的優雅細緻風格。

▲ 在香港網上拍賣穩佔第二位的，是許多人也熟悉的波爾多右岸表表者Chateau Petrus，12枝2005年以$297,600港元成交。（圖片Acker拍賣行提供）

紐約網上拍賣百花齊放

至於紐約的網上拍賣，龍頭大哥DRC就不見了，在香港拍賣穩佔第二位的Chateau Petrus就佔據了第一位及第八位，其餘都是布根地其他耀眼的酒莊，如Dujac的Clos de la Roche、Domaine Leroy的Musigny及Richebourg、Meo-Camuzet 的Richebourg、A.Rousseau的Chambertin Clos de Beze，以及Comte Liger-Belair的La Romanee。相對DRC，這些都是比較陌生的名字，但在紐約成熟的葡萄酒拍賣市場，就可以見到葡萄酒百花齊放的現象。

▲ 在香港網上拍賣中，十大還有兩個品牌的日本威士忌。第九位就是羽生（Hanyu）的撲克牌系列第一個版本Ace of Spades 1985，1枝以$198,400港元成交。（圖片Acker拍賣行提供）

據Acker的資料顯示，香港這次新冠肺炎發生以來首次的網上拍賣，3位最大的買家，都是來自中國不同的城市，顯示中國已預備好重投經濟業務。

記者：何小雲