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新西蘭果汁含過量霉菌毒素　食安中心籲市民停飲

社會 19:32 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

食安中心指，一款新西蘭進口瓶裝果汁樣本所含的霉菌毒素「棒曲霉素」超出安全範圍，呼籲市民停止飲用。（產品社交網站圖片）

食安中心今（8日）指，一款新西蘭進口瓶裝果汁樣本所含的霉菌毒素「棒曲霉素」，超出安全範圍，呼籲市民停止飲用，並已知會涉事進口商將產品停售及下架，及展開回收。食安中心發言人指，動物測試發現短時間內攝入大量棒曲霉素，會引致急性中毒反應如腸胃充血、脹大、出血和潰瘍。

中心發言人指，上述樣本從北角超級市場取得，而檢測結束指，樣本含十億分之一百五十的棒曲霉素，超出中心採用的行動水平十億分之五十；而棒曲霉素大多存在於腐爛的蘋果及蘋果製品，一般而言，蘋果汁含有微量的棒曲霉素並不會引起急性中毒，但動物測試發現短時間內攝入大量棒曲霉素，會引致急性中毒反應如腸胃充血、脹大、出血和潰瘍。

涉事產品資料如下： 

  • 產品名稱：100% Raw Apple Juice with Manuka Honey, Lemon & Ginger
  • 原產地：新西蘭
  • 生產商：The Homegrown Juice Company
  • 進口商：牛奶有限公司
  • 容量：每瓶一公升
  • 此日期前最佳：2020年6月21日

中心指，已知會涉事進口商上述違規事項，而該進口商已按中心指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2299 1133查詢上述產品的回收事宜。如有足夠證據，中心會提出檢控。

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責任編輯：鄧凱文

食物環境衞生署 食安中心 飲品 果汁 新西蘭 污染 產品 霉菌 Apple

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