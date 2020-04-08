【防疫抗疫基金】政府公布第二輪防疫抗疫基金合計1375億元　一文看清所有重點措施

▲ 特首林鄭月娥今日（8日）傍晚公布第二輪防疫抗疫基金的詳情，所有措施開支涉1,375億元。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（8日）傍晚公布第二輪防疫抗疫基金的詳情，所有措施開支涉1,375億元，包括1,095億的防疫抗疫基金、117億元的信貸保證計劃和32億的綜援計劃的額外開支，另加應急開支，共1,357億元；而寬減租金、豁免費用、提供貸款及延遲還款等措施令政府少收18億元。

1. 保就業、創職位和提升工作效能

重點措施包括：

【防疫抗疫基金】政府撥800億為合資格僱主提供工資補貼 上限9,000元為期6個月

【防疫抗疫基金】林鄭月娥指兩年內創造3萬個有時限職位 為期12個月

2. 為特定行業提供援助

16項支援項貝：補習社、學校相關服務提供者、註冊體育教練、社會服務中心興趣班導師、私人廢物收集商、本地漁農產品生產人、中小型交易所參加者及證監會持牌人、持牌地產代理及營業員、客運業、旅遊業、航空業、戲院、元創方設計中心、印刷及出版業、建造相關企業、在發展局轄下歷史建築及休憩用地項目經營的非牟利機構、食肆、11類被勒令關閉的行業

重點措施包括：

【防疫抗疫基金】11個被指令關閉的處所可獲一筆過10萬元津貼 美容院按摩院戲院另按規模津貼

【防疫抗疫基金】學校小賣部食堂可獲8萬元補貼 興趣班營辦者獲7,500元

3. 11項寬減租金、豁免費用及提供貸款措施

重點措施包括：

【防疫抗疫基金】港鐵7月起減價兩成為期半年 消息：政府港鐵各分攤一半

【防疫抗疫基金】林鄭月娥：4至6月繳交薪俸稅及利得稅 為納稅人自動提供3個月延期

4. 由其他政府促成的援助

保險業監管局：為協助主要保險公司提供寬限期，讓個人人壽、危疾和醫療保單持有人指定期間毋須繳交保險費

各政府決策局或部門：延長項目完成期限、放寬政府工程和非工程合約的付款時間等，最多6個月

【防疫抗疫基金】特首、全體司局長、特首辦主任未來12個月將減薪1成

【防疫抗疫基金】政府共投入3,200億元防疫抗疫 陳茂波：可為本地生產總值提供5%緩衝作用

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記者：陳子謙