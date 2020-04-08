【裁員減薪】老員工敵不過裁員潮　打工仔：今日是他　明日是我

新冠肺炎下，多間公司宣布裁員減薪消息，香港迪士尼樂園宣布行政管理人員減薪2至3成，全體約5,000名全職演藝人員每周放取一天無薪假，共渡時艱。大企業可以無薪假或減薪代替裁員，然而一般小企業，老闆裁員手起刀落。

任職貿易公司的黃小姐表示，其公司由3月起分階段裁員，被炒員工以年資較長為主，估計與薪金較高有關。她指，各部門主管分批給「大信封」予受影響員工，理由離不開是公司生意欠佳，部門需要合併重整架構，被裁員工需要即日離職。

她指，不少員工獲悉事件後，都感到相當無奈及唏噓，大感在經濟逆轉下，老員工常成為犧牲品。黃小姐指，當安慰被裁員工時，對方不停說着說着﹕「我成50幾歲人，又要供樓，依家好難揾過第二份工，真係要去送外賣，或者考個保安牌，做看更。」

此時他雙眼通紅﹕「唔明白點解會炒我？真係唔明白，因為我年紀大？我做了25年，無功都有勞吧！」

黃小姐指，公司其他部門都有不少員工被裁，同事都有心理準備會收「大信封」，黃小姐無奈說﹕「 今日是他，明日是我， 他一路收拾東西，一路問我知唔知邊間公司請人，有的話就通知佢，聽到真的很心酸。」

另外，在在中環上班任文職的陳先生，大約3月中收到上司通知，指公司生意差，凡2萬元或以上月薪的一律要減薪20%，2萬元以下的減薪10%。他指，收到消息時簡直晴天霹靂，因為要月減4,000元人工，但他慨嘆只得兩條路可行﹕「一係起身走，一係接受減人工。」

他坦言「從來未曾如此珍惜過份工。」雖暫時保住「飯碗」，但人工被減20%，直言最近覺得午餐食大家樂都是種奢侈。

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