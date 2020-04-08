涉訛稱親人年紀獲檢驗服務　衞生署前女醫生失當判緩刑上訴駁回

▲ 高等法院法官駁回被告上訴申請。（經濟日報資料圖片）

衞生署女醫生時任長者健康中心主管期間，訛稱親人的年齡為65歲以上，從而獲取樣本化驗報告，於2018年被裁定公職人員行為失當罪成，被判囚4個月、緩刑18個月，罰款2萬元。她早前提出上訴，指行為未嚴重到須負上刑責。高等法院法官今（8日）頒下書面判詞，指被告行為影響公眾對醫療系統的信任，遂駁回上訴申請。

上訴人徐聖智(54歲)，案發時為衞生署長者健康中心主管，於2018年被裁定1項公職人員行為失當罪成。原審控方案情指，徐訛稱3名兄姊及女兒的年齡為65歲以上，從而成為中心成員，及獲化驗中心與檢測中心為4人的樣本提供化驗報告。

上訴人就定罪及刑罰提出上訴，指她的行為雖然有違守則，但未嚴重至觸犯刑責的程度，又指原審裁判官將徐的失當行為歸類為「挪用寶貴的公眾人力及技術資源」，上訴人爭辯沒有任何證據證明自己的行為對中心或政府，造成資源損耗問題或影響中心工作量，原審裁判官忽略了涉事行為必須嚴重且重要，才會滿足公職人員行為失當的定罪條件。

法官於判詞中指，原審裁判官考慮到上訴人行為的嚴重性，指上訴人案發時作為長者健康中心的主管，有責任不偏不倚去行使職權，但上訴人卻藉用其職權去作出有利於其親人的行為，上訴人行為影響到公眾利益，亦會影響公眾對醫療系統的信任，遂駁回定罪上訴。

判詞續指，上訴人聲稱出於關心親人健康及無知而犯案，行為並非出於個人利益，認為刑罰過於嚴苛。惟法官在判詞中指出，上訴人受到高等專業教育，而且自1999年起任職中心主管，卻訛稱親人年齡，及藉醫生身份去獲取化驗報告，顯示出上訴人的不誠實意圖，故亦駁回其就刑罰的上訴申請。

記者：王仁昌