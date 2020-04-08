【防疫抗疫基金】學校小賣部食堂可獲8萬元補貼　興趣班營辦者獲發7,500元

▲ 與學校相關的服務供應商包括學校小賣部及食堂營運者，均可獲8萬元補貼。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（8日）傍晚公布第二輪防疫抗疫基金詳情，她指未知學校何時能夠復課，今輪受惠對象涵蓋與學校相關的服務供應商，包括在首輪遺漏的學校小賣部、食堂及餐廳營運者，可劃一獲得8萬元補貼，並為每間學校的飯盒供應商提供1萬元補貼。

林鄭月娥表示，會向為學校提供服務的校巴司機及保褓姆提供補貼，每人可獲1萬元，並向興趣班營辦者，與社會服務中心興趣班導師及體育總會註冊教練，劃一每人獲發7,500元補貼。

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此外，林鄭月娥說，希望今年能夠重辦書展，擬動用約4,000萬元，讓大部分參展的出版商免費參展，以回應業界近日的建議。

機管局亦會動用局方資源，令本地航空公司在艱難時期有多些現金，先購買50萬張未到期的機票，為日後推廣香港作好準備，為香港經濟復甦鋪路。

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責任編輯：馮琪雅