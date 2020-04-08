【防疫抗疫基金】機管局疫後送旅客港人50萬張機票　為航空公司提供現金流

▲ 機管局將向4家本地航空公司預先購買約50萬張機票，在疫情過後向全球旅客及港人送出機票。（經濟日報資料圖片）

港府今日（8日）公布第二輪防疫抗疫基金，措施合共涉及1,375億港元，其中機場管理局會為航空公司及提供直接支援的營運者提供20億元的額外紓緩措施。機管局表示，將向4家本地航空公司預先購買約50萬張機票，在疫情過後向全球旅客及港人送出機票。

機管局指，新一輪多達 20 億元的紓緩措施，可進一步支援航空公司及航空輔助服務營運商，協助緩和其流動資金壓力，局方向4家本地航空公司預先購買約 50萬張機票，有關預購將達至為航空公司預早注入流動資金的效果，在疫情過後，局方將於未來推出市場推廣活動，向全球旅客及香港居民送出機票。

此外，機管局稱，將向在香港國際機場的地勤輔助服務營運商提出，營運商可向機管局出售其地勤服務設備。局方會以現金付款的方式向營運商購買地勤服務設備，以即時改善營運商的現金流，營運商並可在出售後享有使用相關設備的免租期，提供停機坪飛機服務、維修、航膳及飛機加油等服務的營運商，可自願參與計劃。

機管局發言人表示，在當前航空交通量暴跌下，局方同樣面對收益嚴重不足的情況，將於未來兩個月從金融市場上籌集所需資金，藉以維持其本身流動資金水平，為機場運作及已承諾的基建項目資本開支提供資金，貸款亦會用於支付新一輪的紓緩措施。

機管局合共推出4輪支持機場社區的紓緩措施，涉及總額達 46 億元。

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記者：陳曉瑩