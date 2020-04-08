【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】

▲ HKTVmall今日在facebook宣布，首次口罩開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTVmall今日在facebook宣布，首次口罩開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購一盒，並將於4月13日早上9時起開始登記。

據HKTVmall在facebook指，有關「先登記抽籤，中籤後購買」的購買口罩方式如下：

1. 口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email及香港手提電話號碼，無須使用HKTVmall帳戶都可參加，每個手提電話只能登記一次。

2. HKTVmall會盡快透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布，未中籤人士亦會收到相關電郵通知，其資料將會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

3. 口罩登記系統並非先到先得，總共有7日時間登記。要留意的是，在登記系統按下「確認提交」鍵後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，這才算成功登記。

口罩規格

經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2

BFE≧98%

PFE≧98%

VFE≧98%

一盒30片、每盒售價$65，尺寸為175mm x 95mm的成人口罩，每5片會有獨立包裝，即係一盒有6包。

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責任編輯:羅嘉欣