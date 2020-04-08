  • 20°C
香港時間 : 2020408日 (週三) 21:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】

健康 20:46 2020/04/08

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

HKTVmall今日在facebook宣布，首次口罩開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，HKTVmall今日在facebook宣布，首次口罩開賣會以「先登記抽籤，中籤後購買」形式隨機抽出3000人購買口罩，每人限購一盒，並將於4月13日早上9時起開始登記。

據HKTVmall在facebook指，有關「先登記抽籤，中籤後購買」的購買口罩方式如下：

1. 口罩登記系統開放給所有持有有效香港流動電話號碼的人士登記，登記時只需輸入email及香港手提電話號碼，無須使用HKTVmall帳戶都可參加，每個手提電話只能登記一次。

2. HKTVmall會盡快透過手機知訊通知中籤人士，中籤結果亦會在HKTVmall應用程式及網頁內公布，未中籤人士亦會收到相關電郵通知，其資料將會自動保留至下一次抽籤，無需重複登記。

3. 口罩登記系統並非先到先得，總共有7日時間登記。要留意的是，在登記系統按下「確認提交」鍵後，系統會自動彈出「您已成功登記預售商品！」對話框，這才算成功登記。

  • 登記時間：4月13日早上9時至4月19日晚上11點59分
  • 登記網址：https://hktvmall.azureedge.net/
  • 購買口罩日期：4月27日（星期一）至5月3日（星期日）

口罩規格

  • 經SGS測試符合美國ASTM標準Level 2
  • BFE≧98% 
  • PFE≧98% 
  • VFE≧98%
  • 一盒30片、每盒售價$65，尺寸為175mm x 95mm的成人口罩，每5片會有獨立包裝，即係一盒有6包。

更多口罩開售消息，請看:

【口罩供應】SPT Mask推口罩便利夾100元120個 　4月9日開售共10,000個名額

【口罩供應】BFE+PFE+VFE>98%+ASTM Level 2+EN14683 Type II　Oxyair Mask HK成香港首家達歐美二級標準口罩廠

【口罩供應】歐盟認證+BFE+PFE達95%　便利妥成人兒童3D口罩發售店舖一覽【內附地址】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 新冠肺炎疫情 疫情 HKTV 口罩 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【孕婦辛酸】求子多年終懷孕避疫婉拒飯局　孕婦遭朋友嘲諷︰你懷龍種嗎
今日 11:03
【孕婦辛酸】求子多年終懷孕避疫婉拒飯局　孕婦遭朋友嘲諷︰你懷龍種嗎
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底