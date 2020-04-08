林鄭月娥班子全年減薪10%　消息：幅度已經不算少 　　

▲ 林鄭月娥率高官減薪一成，與民同渡時艱

為了與市民同渡時艱，特首林鄭月娥率司局長、特首辦主任及行政會議成員，全體減薪10%，為期一年，涉逾930萬元。據悉，行政會議今日（8日）召開特別會議，亦討論世界各地領導減薪情況，結論是相比之下，港府官員今次的減薪力度已經不算少。

消息舉例指，新加坡早前亦只是宣佈，內閣官員減薪1個月，而印度政府最近亦決定，總理、內閣部長及所有國會議員，從4月1日起的一年減薪30%，可見各地政府的減薪幅，具體做法不一，港府官員於比較下並不算少。有政界中心坦言，高官減薪所省下來的錢，相比疫情對經濟的損害，其實相當有限，最大意義在於體現共渡時艱。

值得留意的是，新加坡和印度，其國會議員會均全體1個月，而新加坡資深公務員亦減薪半個月，以體現官民共渡時艱。有政界中人指，其實亦有不少國家的國會議員並沒有減薪，而香港做法亦比較寬鬆，無規定議員全體減薪。早前，民建聯及工聯會立法會議員分別主動減薪，捐款協助受影響的基層市民。

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近日，多名建制及泛民立法會議員要求政府問責團隊減薪，林鄭月娥宣布，為展示與市民並肩攜手，同心抗疫，港府主要官員未來12個月將減薪一成，但否認是受批評或政治形勢，才倉促決定減薪。

林鄭又指，減薪是一套複雜及全面計劃，「不可能兩、三日內決定」，明白公眾對官員薪酬問題感興趣，但也要「擺事實，講道理」。

行政會議非官守議員昨發聲明，指響應特首及問責團隊的決定，亦調減酬金一成，為期12個月。聲明又指，政府宣布支援受疫情影響市民及企業的一系列措施，力度之大前所未見，相信能有助紓緩疫情帶來的經濟影響，並為其後的經濟復甦鋪路。