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【新冠肺炎】PHD女員工確診　彩園邨分店即日起停業6天

社會 21:07 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

PHD薄餅博士宣布因員工確診，上水彩園邨分店停業至4月13日。

PHD 薄餅博士在Facebook專頁宣布，於4月7日晚上獲悉一名女員工確診感染新型冠狀病毒(COVID-19)，在過去14天她曾於上水彩園邨分店工作，為保障員工及客人的健康及安全，該分店已即時暫停營業，並已安排專業清潔公司徹底清潔及消毒。相關分店已開封的食材已全部銷毀。

同時，PHD上水彩園邨分店由即日起(4月8日)至4月13日將暫停營業，再次進行全面清潔及消毒工作，預計將於4月14日恢復營業。

我們對事件十分關注，已立即成立緊急應變小組作出跟進及為確診員工提供適當援助；我們會密切跟進有關員工的健康狀況，同時將繼續與衛生防護中心作緊密聯繫，以跟進有關事件及配合任何相關安排。

PHD 薄餅博士表示確診員工屬晚間店舖支援小組，在分店關店及所有客人離開後才進入分店工作，並不須接觸店內食物或客人。同時，同組的另外兩名員工為密切接觸者，已即時進行14天自我家居隔離。

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責任編輯　李志強

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