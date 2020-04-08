【防疫抗疫基金】政府補貼僱主出糧　酒店工會憂「資助老細多過資助員工」

▲ 新冠肺炎疫情下，本港旅遊業步入寒冬，酒店及航空業放無薪假情況普遍。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（8日）宣布推出800億元保就業計劃，向合資格僱主提供工資補貼，補貼每名員工薪金的一半，補貼上限是每月9,000元，僱主須承諾補助期不會裁員。有酒店工會擔憂措施「資助老細多過資助員工」，擔心補貼未必能直接到達最有逼切需要的僱員手上，亦有航空業工會要求政府日後公開申請補貼的公司名單，助僱員及工會監察。

香港酒店工會主席徐考灃表示，基本上所有酒店已要求員工每月放4日以上無薪假，批評補貼「資助老細多過資助員工」，「美其名俾員工，但還有一大段灰色地帶，老細可以從中獲利」。他舉例指，「若果是2萬人工，要放一半無薪假，每個月只有1萬元人工，僱主可以只付出1,000元人工，（9,000元資助）不是100%落員工度。」

徐考灃認為措施無法解決最逼切的問題，「現在是前綫員工及普羅大眾收入有問題，要讓現金流去到平民百姓手上，先帶動到內銷，對經濟有正面影響。」他亦批評措施未有惠給失業人士，向他們提供直接資助。

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香港民用航空事業職工總會副主席李永富亦指，業界放無薪假情況普遍，早前更有地勤公司要求員工每月放一半無薪假，造成沉重經濟負擔，對於政府資助僱主出糧的措施表示歡迎，雖然出糧會「打折扣」，「但起碼仍然受聘，不會加大心理壓力，可以專心照顧家庭」。

不過，李永富擔心有公司準備裁員或瀕臨倒閉仍申請資助，希望政府加強監督，公開已申請資助的公司名單，讓僱員更易監察公司。

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記者：馮琪雅