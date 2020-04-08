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【口罩供應】歐盟認證+BFE達95%　Yellowfactory周四預售口罩每人限購2盒

健康 22:07 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

Yellowfactory的口罩將會在本周四（9日）正式預售。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，早前已經在本地口罩品牌Yellowfactory登記購買口罩的市民要留意，因為Yellowfactory的口罩將會在本周四（9日）正式預售。

在早前已完成網上登記的市民中，Yellowfactory會在當中隨機抽出1萬個名額，周四(9日)下午4時起會陸續向他們傳送附有購買碼的短訊， 成功收到短訊的市民即可到網站預購，並以PayPal作電子交易，之後亦會有第二輪預售。

Yellowfactory指，首批口罩當中會有5000盒為特別版的黃色口罩，每人最多限購2盒，每盒口罩售價為$150，當中有60個口罩，預料口罩可在4月底出貨。

口罩規格

  • 熔噴布全部來自阿聯酋
  • 布料符合歐盟認證標準
  • 具歐盟EN14683：2014 TYPE ONE標準
  • BFE≧95%

更多口罩開售消息，請看:

【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】

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立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣

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