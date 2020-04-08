【口罩供應】歐盟認證+BFE達95%　Yellowfactory周四預售口罩每人限購2盒

▲ Yellowfactory的口罩將會在本周四（9日）正式預售。

新冠肺炎疫情持續，社會各界近期陸續在港設廠生產口罩。當中，早前已經在本地口罩品牌Yellowfactory登記購買口罩的市民要留意，因為Yellowfactory的口罩將會在本周四（9日）正式預售。

在早前已完成網上登記的市民中，Yellowfactory會在當中隨機抽出1萬個名額，周四(9日)下午4時起會陸續向他們傳送附有購買碼的短訊， 成功收到短訊的市民即可到網站預購，並以PayPal作電子交易，之後亦會有第二輪預售。

Yellowfactory指，首批口罩當中會有5000盒為特別版的黃色口罩，每人最多限購2盒，每盒口罩售價為$150，當中有60個口罩，預料口罩可在4月底出貨。

口罩規格

熔噴布全部來自阿聯酋

布料符合歐盟認證標準

具歐盟EN14683：2014 TYPE ONE標準

BFE≧95%

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責任編輯:羅嘉欣