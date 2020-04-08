【防疫抗疫基金】港協暨奧委會：基金為體育界提供支援　盼資助可迅速發放

▲ 霍啟剛表示，樂見政府採納會方部分意見，基金亦為體育界提供支援。（資料圖片）

港府今日（8日）宣布推出涉及過千億元的第二輪防疫抗疫基金，港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，樂見政府採納會方部分意見，基金亦為體育界提供支援，包括向強制關閉的場所如健身中心提供一次性10萬元補貼、向受僱於學校的體育藝文導師及體育總會的註冊教練發放一次性7,500元補貼，期望有關資助可迅速發放，能有及時雨的功能。

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霍啟剛又指，在政府減少社交接觸的呼籲及禁聚令下，有關措施的支援力度仍然不足，覆蓋範圍不夠廣泛，包括非強制關閉的體育教學場所幾乎無法經營，惟未能在今次計劃中受惠；其次學校導師及註冊教練僅獲7,500元補貼，金額未如理想，希望政府會繼續研究支援，減緩業內的人才流失。

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他認為今次的措施只能起短期抒困作用，但未能因應疫情為未來作出較長遠的考慮，將會繼續與局方爭取財政抒困以外的措施，包括爭取學校購買導師們製作的網上教學素材作為校方認可的教學方法，並兼顧在防疫需要下，如何可以合理地、有限度地開放康文署轄下場地供市民使用，也可以讓教練有場地重拾教職。

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記者：陳子謙