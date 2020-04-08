【防疫抗疫基金】一文看清逾16個行業　210億元具體津貼項目及金額

▲ 第二輪防疫抗疫基金將提供16個支援項目，料涉款210億，惠及的行業例如有補習社、地產代理、金融等。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥公布二輪「防疫抗疫基金」，就16個受疫情影響的行業及項目，共推出涉及210億元的補助。相關的行業具體補助如下：



【補習社】

●向根據《教育條例》註冊、提供非正規課程的私立學校（補習學校）發放一次過4萬元資助，預計惠及3千所補習學校。



【學校相關服務提供者】

●小賣部、食堂及餐廳獲8萬元資助，預計惠及900個營運者

●飯盒供應商、校巴司機、及保姆獲發1萬元資助（以每一學校計）

●在學校擔任導師、教練、培訓人員及興趣班營辦者: 合資格者可獲7,500元資助，預計惠及27,000個營辦者或人員

【防疫抗疫基金】學校小賣部食堂可獲8萬元補貼 興趣班營辦者獲發7,500元





【客運業】*

●向每名合資格常規的士及紅Van司機提供每月6千元津貼，為期半年

●未能完全符合常規司機資格要求，但能符合一定條件的士及紅Van司機，發放一筆過7,500元津貼

●每輛的士、紅VAN、持牌非專營巴士、學校小巴及出租汽車登記車主發放一次過3萬元津貼

●全數發還5間專營巴士公司、9間專營或持牌渡輪營辦商，以及電車公司常規維修費及保費，以實報實銷方式施行，為期6個月。



【旅遊業】

●持牌旅行代理商發放2萬至20萬元不等資助

●每名旅行代理商職員、導遊及領隊提供每月5千元津貼，為期半年

●向每間持牌酒店發放30萬或40萬元現金資助

●向每名以接載旅客為主的旅遊巴司機發放一次過1萬元津貼

●為啟德郵輪碼頭營運商提供為期半年的每月固定租金及管理費寬免



【防疫抗疫基金】政府補貼僱主出糧 酒店工會憂「資助老細多過資助員工」



【食肆】*

●按面積大小向食肆提供25萬至220萬元不等資助，最少8成用以支付僱員薪酬。持牌人必須承諾在領取資助後3個月內不會裁員，亦不能同時申請「保就業」計劃資助

●公眾街市內熟食攤檔承租人獲發5萬元資助



【11類被勒令關閉的行業】

●卡拉OK、酒吧、酒館夜總會，額外獲發一次過5萬元資助

●遊戲機中心、商營浴室、健身中心、遊樂場所(桌球場所、公眾保齡球場及公眾溜冰場)，獲一次過10萬元資助

●公眾娛樂場所(非戲院處所) 、麻將/天九耍樂處、會所，獲一次過10萬元資助；臨時公眾娛樂場所可獲2萬元資助

●康樂及體育設施營運者，每幅政府土地上提供的設施發放10萬元，約80處所受惠

●美容院及按摩院，按處所面積大小發放3萬至10萬元資助，連鎖經營企業最多可獲3百萬元



【防疫抗疫基金】11個被指令關閉的處所可獲一筆過10萬元津貼 美容院按摩院戲院另按規模津貼





【建造相關企業】*

●合資格建造業工友發放7,500元資助

●合資格承建商、專門承造商和供應商等發放2萬元資助

●向合資格小型工程承建商、註冊電業承辦商、註冊氣體工程承辦商、註冊升降機/自動梯承辦商、升降機及塔式工作平台註冊承建商、消防裝置承辦商及建造相關的合資格機械設備租賃供應商發放1萬元資助





【航空業】

●每架在港註冊大型飛機提供1百萬元、小型飛機20萬元補助

●航空支援服務及貨運設施營運商每間可獲最多300萬元或100萬元補助金





【註冊體育教練】

●每名體育總會及體育機構，於過去一年從事教練工作的註冊教練，提供一次過7,500元補助金，惠及1.7萬位教練。



【防疫抗疫基金】港協暨奧委會：基金為體育界提供支援 盼資助可迅速發放





【社會服務中心興趣班導師】

●提供一次過7,500元補助金，預計惠及8,200人。



【私人廢棄物收集商】

●提供一次過8,000元津貼，預計約700個收集商受惠。





【本地漁農產品生產人】

●提供一次過1萬元補助金，約7,600個生產者受惠。





【戲院、元創方設計中心、印刷及出版業】

●電影院提供每塊銀幕10萬元資助，每條院線最多可獲300萬元

●全數資助合資格參加者參與下一屆「香港書展」，每位參加者最高可獲10萬元資助。

●「元創方」及其租戶: 提供2,500萬元資助，以維持元創方營運及豁免其租戶租金



【中小型交易所參加者及證監會持牌人】

●每名證監會持牌人提供2,000元資助

●向約790名組別B及組別C交易所參與者提供5萬元資助



【地產代理及營業員】

●提供一次過相等於兩年牌照費的津貼



【發展局轄下不同歷史建築及休憩用地項目中經營的非牟利機構】

●提供一次過300萬元資助，惠及12個非牟利營運機構。

註︰*包括保就業計劃行業

【防疫抗疫基金】政府公布第二輪防疫抗疫基金合計1375億元 一文看清所有重點措施

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責任編輯：李淇