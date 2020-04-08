【新冠肺炎】GOGOVAN和Pickupp擴大接收私家醫生病人檢測樣本

▲ 4月14日起，數碼港創業學會旗下兩間初創企業GOGOVAN和Pickupp，會擴大上門接收透過私家醫生接受病毒檢測的樣本。（資料圖片）

衞生署今日（8日）公布，4月14日起，數碼港創業學會旗下兩間初創企業GOGOVAN和Pickupp，會擴大上門接收透過私家醫生接受病毒檢測的樣本，衞生防護中心會發信予私家醫生，提供上門收取樣本速遞服務的相關安排詳情。

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衞生署指，私家醫生安排接受檢測的病人可自由選擇直接與服務供應商聯絡和付費。服務供應商在接獲服務要求後，會到該人士提供的地址（離島及偏遠地點除外，詳情請瀏覽相關網頁）收取樣本瓶，並送到衞生署轄下13間指定診所或公共衞生化驗服務處。服務供應商將直接與個別人士聯絡，並收取服務費100元。

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衞生署亦提醒市民，署方轄下13間指定診所，於復活節假期期間仍然於上午9時至上午11時開放，私家醫生安排接受檢測的病人、根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》強制家居檢疫的人士、以及抵港前14日內曾到內地湖北省並從陸路口岸（即深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）來港而強制家居檢疫的人士，可於上述時間安排提交其深喉唾液樣本。

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責任編輯：鄧凱文