【齊心抗疫】威院日檢300樣本稱已達臨界點　運送司機：已有心理準備隨時加班　

▲ 威爾斯親王醫院現每日約化驗300個樣本，並於2月24日起改至24小時運作，每日約有5至6名化驗員輪班。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情下，現每日約有4,000至5,000人透過衛生署進行病毒測試，每個樣本瓶彷彿盛載著每一位市民的寄託，背後的車隊及化驗員則身負重任，當中威爾斯親王醫院現已每日日以繼夜地運送及化驗約300個樣本，至今已化驗逾4,800個樣本。有化驗員形容︰「見樣本如見病人，必須盡快讓他們知道結果。」

威爾斯親王醫院微生物科部門運作經理李國昌表示，隨着「加強化驗室監測」擴展至普通科門診及急症室病人，以及政府在亞洲博覽館為部分返港者驗病毒，威院化驗室已於2月24日起改至24小時運作，其車隊亦由2月1日起，由每日運送2輪，逐步提升至每日5輪，李又透露，目前威院檢測數量已達臨界點，若要進一步擴大，必須增加人手及儀器。

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司機蔡耀南每天從北區醫院、那打素醫院收集樣本，並運送至威爾斯親王醫院化驗所，若有樣本呈陽性，便要馬上送至衞生署作第二次檢驗，他形容此工作為他帶來使命感，「雖然自己只是後勤支援人員，但仍覺得十分有使命感，家人亦有擔心自己在運送過程中會受感染，自己也會做好保護措施。」

蔡耀南透露，一眾司機已有心理準備隨時加班，額外為病人運送樣本，為的是盡快讓市民得知檢測結果，他憶述，曾有一晚運送一輪樣本後準備下班，卻突然收到緊急電話，指北區醫院一名患者很大機會屬確診者，若待下一輪檢測，病人或需等候多8小時才可知道結果，「故即使家人正等候我回家晚飯，也寧願多花一小時，為一個樣本從那打素醫院，趕到北區醫院接收，再送回威爾斯親王醫院化驗。」

新界東聯網運輸組科文麥啓昕則強調司機運送過程十分安全，因每個樣本均會三層包裹，再放進密實袋，最後連其他樣本一起放進保溫箱，車上亦有手套、口罩，及酒精抹手紙供司機消毒車廂。

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新界東聯網運輸組科文麥啓昕則強調司機運送過程十分安全，因每個樣本均會三層包裹，再放進密實袋，最後連其他樣本一起放進保溫箱，車上亦有手套、口罩，及酒精抹手紙供司機消毒車廂。

▲ 高級化驗師鄧沛新（中）認為化驗師的工作，就像在茫茫人海中找出確診者，不容許有任何「走漏」。（曾耀輝攝）

高級化驗師鄧沛新透露，威院化驗室特設6人小隊，24小時輪班為市民作新冠病毒檢測，部分人需於周末加班。他認為化驗師的工作，就像在茫茫人海中找出確診者，雖有壓力，但仍希望能盡最大努力，將準確無誤的檢測結果盡快送到病人手上，「在化驗室裡雖然見不到病人，但每看見一個樣本，就像見到每一個病人，不容許我走漏任何一個個案，因為若將一名確診者驗為陰性，該名病人便會移至普通病房，後果嚴重。」

▲ 新界東聯網運輸組科文麥啓昕（右）指，車隊現每日會分5輪運送，包括凌晨1時、早上7時、中午12時、下午2時及8時。（曾耀輝攝）

鄧沛新透露，接收來自車隊送來的樣本後，化驗所人員要先核對及登記病人身份，再放進另一儀器與新冠病毒作基因比對，約一小時後便能得出結果，若呈陽性，便會要求車隊再將樣本送至衞生署作第二次檢驗。

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記者：鄧凱文