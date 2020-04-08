【新冠肺炎】石湖墟賽馬會普通科門診45職員接受檢測　27人呈陰性

▲ 石湖墟賽馬會普通科門診診所一名主要負責清潔工作的運作助理確診。()

石湖墟賽馬會普通科門診診所一名主要負責清潔工作的運作助理，昨天（7日）晚上確診感染新型冠狀病毒，北區醫院指，患者現正於北區醫院隔離治療。院方今日（8日）繼續追蹤曾與該名確診患者接觸的診所職員，包括醫生、護士、病人服務助理及運作助理等，當中5人被列為密切接觸者，須接受隔離檢疫，其中一人出現病徵，正等候衞生防護中安排病毒測試。



截至晚上6時，院方已為曾與確診員工同時間在診所工作的45名職員抽取鼻咽樣本進行病毒測試，為審慎起見，其中3人經臨床評估後獲安排到院方隔離病房等待化驗結果，目前合共有27人的樣本呈陰性，其餘結果有待確定。院方稍後或會按專家評估，安排更多員工接受病毒測試，並會繼續密切監察診所職員的健康情況。



由於確診員工4月2日曾到打鼓嶺普通科門診診所工作，該診所明天（9日）亦需暫時關閉一天進行徹底消毒。至於石湖墟賽馬會普通科門診診所的消毒及跟進工作仍在進行中，明天會繼續關閉，而4月10日至13日公眾假期期間亦不會提供服務。職員會聯絡已預約的病人，安排他們到區內的粉嶺家庭醫學中心就診。

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責任編輯：蘇文軒