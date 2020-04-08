【新冠肺炎】石湖墟賽馬會普通科門診45職員接受檢測 27人呈陰性
社會 23:00 2020/04/08
石湖墟賽馬會普通科門診診所一名主要負責清潔工作的運作助理，昨天（7日）晚上確診感染新型冠狀病毒，北區醫院指，患者現正於北區醫院隔離治療。院方今日（8日）繼續追蹤曾與該名確診患者接觸的診所職員，包括醫生、護士、病人服務助理及運作助理等，當中5人被列為密切接觸者，須接受隔離檢疫，其中一人出現病徵，正等候衞生防護中安排病毒測試。
截至晚上6時，院方已為曾與確診員工同時間在診所工作的45名職員抽取鼻咽樣本進行病毒測試，為審慎起見，其中3人經臨床評估後獲安排到院方隔離病房等待化驗結果，目前合共有27人的樣本呈陰性，其餘結果有待確定。院方稍後或會按專家評估，安排更多員工接受病毒測試，並會繼續密切監察診所職員的健康情況。
由於確診員工4月2日曾到打鼓嶺普通科門診診所工作，該診所明天（9日）亦需暫時關閉一天進行徹底消毒。至於石湖墟賽馬會普通科門診診所的消毒及跟進工作仍在進行中，明天會繼續關閉，而4月10日至13日公眾假期期間亦不會提供服務。職員會聯絡已預約的病人，安排他們到區內的粉嶺家庭醫學中心就診。
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責任編輯：蘇文軒