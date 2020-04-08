【新冠肺炎】27名滯留摩洛哥港人自費乘內地包機　到廣州後需隔離14日

▲ 27名滯留摩洛哥的港人將於當地時間4月9日下午4時乘坐內地包機飛往廣州。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，港府發言人今日（8日）表示，為協助滯留摩洛哥的中國公民離開當地，中國駐摩洛哥大使館將安排專機接載中國公民回國，當中包括27名香港居民。專機預計將於當地時間4月9日下午4時（香港時間同日晚上11時）由卡薩布蘭卡出發飛往廣州，乘搭專機費用由用者支付。

摩洛哥自3月上旬進入全國緊急狀態，所有海陸空交通限制非常嚴格，令身處當地的港人未能自行安排航班離開摩洛哥。自接獲求助後，保安局和入境事務處已聯繫中國駐摩洛哥大使館和外交部駐港特派員公署，並與多間航空公司協調以預留機位予受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。

至今日中午12時，入境處共接獲158名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，其中113人已乘坐不同航班返港。現時仍身處摩洛哥的求助人共45人，分別位於卡薩布蘭卡、馬拉喀什和另外6個城市。當中仍身處摩洛哥的18名港人因個人意願或其他原因不會乘搭該班專機離開摩洛哥。港府會繼續與中國駐摩洛哥大使館及多間航空公司跟進，盡力安排其他可行方法返港。

根據內地加強入境健康管理規定，乘專機飛抵廣州的所有乘客，入境後將在當地進行14天集中隔離醫學觀察。

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責任編輯：馮琪雅