【DSE2020】文憑試4月24日開考成未知數　考生壓力爆煲︰令我對考試無信心

▲ 延期至4月24日開考的文憑試（DSE）有機會再押後或取消，應屆考生壓力爆煲。

在新冠肺炎疫情影響下，應屆中學文憑試（DSE）延期至4月24日開考，教育局正擬定再押後或取消的後備方案。學友社日前調查發現，應屆考生壓力指數創DSE開考9年來新高，達到8.1分，9成人因疫情而減低學習動力及難集中精神應試，壓力爆煲。

應屆考生先受社會運動影響，後因疫情被迫停課，過著不一樣的中六。他們無法回校與同學老師共同備戰、自修室因疫情關閉、有學生因沒有足夠的口罩等物資，在溫習途中冒險走上街頭掃貨。學生夢寐以求的「Last Day」回憶，更是永遠不會出現。為開考日期倒數更是「數完又數」，令考生身心受折磨。

延長溫習期痛苦時間

中六生Winnie就讀於一所Band 1中學的精英班，學校預計她在文憑試考獲6科24分，她希望入讀香港理工大學的護理學系，將來成為護士。學校因應疫情停課，「突然停課令我對這次的考試無信心，原本以為在Last Day後回校補課，老師幫助我們溫習更多內容，但停課就甚麼都沒有了。」

即使宣布停課，Winnie沒有鬆懈過，每天辛勤溫習，迎接原訂的3月27日的文憑試開考。但在準備考試過程中，她聽到不少謠言，

有人話延期、有人話只考主科、有人話取消口試，真的很徬徨，我還應該溫習嗎？

正當Winnie埋頭苦讀之際，聽到政府宣布文憑試延至4月24日開考，「好突然，太遲公布，我的溫習計劃又要改變，溫習的痛苦日子又延長了。」原本Winnie計劃在文憑試開始前操練歷屆試題，政府公布延期考試後，只好推遲計劃。

距離文憑試考試還有十多天，Winnie坦言擔心考試增加自己感染肺炎的風險，她表示，

因應疫情延期考試非壞事，但不希望又在考試一個星期前才宣布延期，太遲了，考生會無所適從。

停課期支援減對考試失信心

另一名中六生張同學表示，學校預計他在文憑試中只考獲5科10至15分，因姊姊是大學生，父母曾向他表示，「不能升讀大學，之後的學費要自己付錢。」父母對他有期望，亦成為了壓力，「即使我成績平平，但我也很想考入大學，入讀任何一科都可以。」

張同學稱，自1月31日政府宣布停課開始，學校只會間中在學校內聯網向學生發送歷屆試題或模擬考試卷，「停課後老師甚少支援，通常是我們主動聯絡老師或問問題。」本以為在考試前加強溫習急起直追，但停課缺少老師的幫助，讓他感到十分無助，頓時失去依靠。

他坦言，延期開考雖令他有更多時間溫習，但宣布的時間太倉猝，令他大失預算，他嘆息。

不過其實我們考生很被動，考試延期或取消，我們都不能話事。

重讀生上大學夢遙遙無期

重讀生魏同學去年文憑試考獲5科18分，今年選擇重讀希望入讀浸會大學的文學院或歐洲研究科。自去年公布文憑試成績後，魏同學希望讓自己嘗試多一年時間，重讀中文、英文及選修課考上大學。在溫習的一年中，她為了減輕父母的經濟負擔，一邊溫習一邊在戲院做兼職，賺取生活費及補習費。

即使半工讀，魏同學沒有半點偷懶，只要不用工作的時候，就會投入書本的懷抱，每天早上8時起床溫習，一直到晚上10時，只望在今年文憑試增添幾分，實現大學夢。

然而，面對政府突如其來地宣布延遲開考，完全打亂魏同學溫習計劃表及資金預算，原本預備好的補習費用忽然變得捉襟見肘，「戲院因疫情關門我不能做兼職，延期開考我又要支付更多的補習費，很憤怒！」疫情增加考生的壓力，重讀生更是希望今年可重上大學，

疫情時謠言四起，對於考試感到很徬徨，重讀更是孤軍作戰，感覺好似上大學變成更加遙遠的夢想。

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記者：梁節儀