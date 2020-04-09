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【疫情減壓】K11 MUSEA復活節網上Art Jam　展藝術創意兼做善事【內附連結】

休閒 12:46 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

K11 MUSEA正舉辦「你畫畫，我們捐款」的復活節網上Art Jam活動，其預設草圖靈感乃源自K11 MUSEA Bohemian Garden春日粉嫩的巨型復活蛋裝置。（圖片由K11 MUSEA提供）

新冠肺炎疫情持續，加上限聚令，復活節假期還是留家進行親子活動比較安心，想安在家中也能感受復活節氣氛，K11 MUSEA舉辦了一個「你畫畫，我們捐款」的復活節網上Art Jam活動，讓大人和孩子在家裏也可發揮藝術天分兼做善事。

大家只需到K11 MUSEA網頁下載及列印特別設計的草圖，拿起家中畫具，將創意大爆發吧！

「你畫畫，我們捐款」參加辦法：

1.按此連結下載復活節主題草圖，內有3款草圖可供選擇。

2.列印草圖，在草圖上畫畫和填色。

3.完成畫作後為作品拍張照片、上載至個人Facebook或Instagram頁面（必須將帳戶及帖子設定為公開），記得加上#K11ArtJam及#Fortnums標籤。

4.上載日期由即日至2020年5月31日。

5.每個經核實帖子的帳戶，K11 MUSEA將會捐贈港幣20元予香港路德會社會服務處。

6.攜同作品往K11 MUSEA出示上載畫作的個人Facebook或Instagram帳戶及帖子，即可換領由Fortnum & Mason送出的禮品乙份，先到先得，換完即止。 

禮品換領地點：

1.即日至2020年4月30日（中午12時至晚上7時），到K11 MUSEA B2換領櫃枱（近 Ferrari Store Junior, B220 & B222店舖）換領。

2.由2020年5月1日至6月30日（上午10時至晚上9時），則可到B1禮賓部換領。

記者：Elenor

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