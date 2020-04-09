【新冠肺炎】染疫媽媽可餵母乳　加拿大專家：新冠病毒不經母乳傳播

▲ 專家表示，染疫媽媽可泵奶餵哺。

在新冠肺炎疫情下，父母都特別擔心子女的健康，連餵母乳都擔心會否感染孩子。加拿大兒科學會近日發表的指南提到，即使媽媽確診仍可餵母乳，因病毒是經呼吸道飛沫從母親傳到嬰兒，不會透過母乳傳染，但餵母乳之前必須做好清潔。

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據加拿大媒體報道，加拿大公共衛生局和世界衛生組織均建議，懷疑或確診新冠肺炎的母親可以繼續餵母乳，但可用機器抽取母乳後再餵哺，且必須戴上口罩、洗手和清潔乳房，所有設備亦要清潔。

確診媽媽母乳檢測陰性

加拿大兒科學會引用2003年針對患有沙士的母親餵哺母乳的研究，發現採用母乳餵哺的嬰兒並未因而患上沙士，而最近一項對確診媽媽母乳進行的檢測樣本，亦未發現對新冠病毒呈陽性反應。

兒科學會又指，即使是疑似或確診新冠肺炎的母親，都不應與嬰兒完全分開，但應與醫生討論任何潛在的風險，確保對母嬰雙方都更好的模式。

媽媽可泵奶餵哺

本港中文大學婦產科學系教授潘昭頤近日在網上提供孕婦感染須知，她指出，初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以，即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。

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不過，為防止病毒傳給嬰兒，可以選擇「泵奶」，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

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責任編輯：王明芳