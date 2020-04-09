  • 25°C
香港時間 : 2020409日 (四) 13:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】染疫媽媽可餵母乳　加拿大專家：新冠病毒不經母乳傳播

親子 12:51 2020/04/09

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

專家表示，染疫媽媽可泵奶餵哺。

在新冠肺炎疫情下，父母都特別擔心子女的健康，連餵母乳都擔心會否感染孩子。加拿大兒科學會近日發表的指南提到，即使媽媽確診仍可餵母乳，因病毒是經呼吸道飛沫從母親傳到嬰兒，不會透過母乳傳染，但餵母乳之前必須做好清潔。

【孕婦防疫】中大婦產科4條Q&A　解構懷孕時不幸確診對胎兒造成的風險

加拿大媒體報道，加拿大公共衛生局和世界衛生組織均建議，懷疑或確診新冠肺炎的母親可以繼續餵母乳，但可用機器抽取母乳後再餵哺，且必須戴上口罩、洗手和清潔乳房，所有設備亦要清潔。

確診媽媽母乳檢測陰性

加拿大兒科學會引用2003年針對患有沙士的母親餵哺母乳的研究，發現採用母乳餵哺的嬰兒並未因而患上沙士，而最近一項對確診媽媽母乳進行的檢測樣本，亦未發現對新冠病毒呈陽性反應。

兒科學會又指，即使是疑似或確診新冠肺炎的母親，都不應與嬰兒完全分開，但應與醫生討論任何潛在的風險，確保對母嬰雙方都更好的模式。

媽媽可泵奶餵哺

本港中文大學婦產科學系教授潘昭頤近日在網上提供孕婦感染須知，她指出，初步研究顯示在新冠肺炎患者的母乳中沒有發現病毒。所以，即使確診，根據目前有限的資料判斷，餵哺母乳仍是安全的。

【嬰兒防疫】產婦確診後可否餵哺母乳？　中大婦產科拆解5項育兒防疫須知　

不過，為防止病毒傳給嬰兒，可以選擇「泵奶」，然後讓沒有患病的人把泵出來的母乳餵給嬰兒。泵奶的過程，務必要保持雙手清潔。在每次使用泵奶器後，請務必進行徹底清潔。

【BB防疫】新生嬰兒戴口罩易窒息　泰國醫院貼心安排為BB戴上透明面罩防疫

【兒童防疫】本港40日大男嬰被抱後確診　兒科醫生：可能患者有打噴嚏

TOPick 編輯部因應疫情已推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳

新手爸媽 生育 懷孕 育兒心得 家庭關係 家庭教育 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
18:28 2020/04/06
【一代詞王】感虧欠兒子心痛父子關係疏離　黎彼得：已經去到谷底【有片】
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】
20:46 2020/04/08
【口罩供應】BFE+PFE+VFE達98%　HKTVmall4月13日起3個步驟登記買口罩【內附登記網址】