【防疫抗疫基金】「保就業計劃」薪酬津貼　羅致光：目標6月初申請6月底發放

▲ 勞工及福利局局長羅致光指最快6月初可以申請「保就業計劃」薪酬津貼。（資料圖片）

政府動用1375億元推出第二輪防疫抗疫基金，當中有800億元用作「保就業」範疇，以補貼僱主支薪，每人每月上限9000元，為期6個月。勞工及福利局局長羅致光表示， 目標是最快6月初接受申請，6月底可以發放第一輪的津貼。

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羅致光今日（9日）接受電台訪問時指，不同行業有不同情況，即使是同一行業內亦可以有很大的差異， 形容計劃難以做到滴水不漏，希望可以「幫到最多」。

他稱，得知很多大企業均有面對困難，均有裁員的問題，但未必所有大企業都有困難，它們則不會申請津貼；目標是最快6月初接受申請，6月底可以發放第一輪的津貼，共分兩次申請及分發。他續指，將盡量公布所發放的金額及獲發津貼的公司，以提高透明度，令大眾一同監察僱主。

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至於如何確保僱主收到津貼後不裁員，羅致光指其津貼的原則是需有薪酬反映出來，裁員亦是不可以發生的；機制上會有審查制度，若發現僱主沒有兌現不裁員的承諾，除了會收回資助之外，僱主亦屬欺詐，將會受到懲罰。

他又指，初步設計為僱主可基於1月至4月中，其中一個月的作為指定月份來計算薪酬及津貼水平； 部份僱主如果情況許可，到申請薪津時可請增聘人手或加薪。他指出措施的目標是希望能夠保住員工數目，薪酬補貼措施不能阻止僱主減薪，主要靠打工仔舉報，因為難以聘請大批人去調查。

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