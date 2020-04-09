【盜版末日】盜版影視網站「楓林網」被查封　創辦人是碩士高材生獲利過億元

▲ 楓林網已被查封。

台灣最大的盜版追劇網站《楓林網》被封！台灣當局接到美國電影協會、日劇協會等6大協會跨海提告，指《楓林網》違法下載電影，刑事局追查拘捕網站的兩名創辦人，並揭發兩人均是台灣大學的碩士高材生，他們憑藉自己的知識破解國外付費網站，每次影片播放前16秒的廣告，自2014年創立以來獲利多達2.5億港元。

台灣的刑事局指出，警方並扣查25台雲端主機，調查後，發現兩人在2014年起每月花逾30萬租用美國、加拿大、烏克蘭、法國及羅馬尼亞的雲端伺服器，從大陸取得盜版影片放上楓林網等網站，供網民免費觀看影片，現已封鎖相關網站，並凍結兩人資金及不動產共6000萬元新台幣（約港幣1500萬元）。

當局消息指，「楓林網」的創立人是理工碩士，現年分別33歲和32歲，兩人北部國立大學理工科系畢業的同班同學，都是領取獎學金保送台大碩士班，成績優秀，均會撰寫程式。2014 年開始創立虛設的廣告公司，即楓林網。兩人獲利後到桃園購買豪宅，並直接用現金付款，令地產經紀相當吃驚。

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