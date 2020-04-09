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【全球抗疫】捐身家三分一援助全球對抗疫情　Twitter創辦人Jack Dorsey捐出78億元

休閒 10:41 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

Twitter創辦人Jack Dorsey捐出78億元助全球抗疫。

全球疫情蔓延，全球累計確診個案已逾15萬宗，有逾8.8萬人染疫不治。Twitter共同創辦人兼行政總裁Jack Dorsey於4月9日表示，會捐出他持有的10億美元(約78億港元)Square公司股份。Jack Dorsey捐出的金額，是他33億美元身家的約三分一，他希望藉以可以援助全球對抗新冠肺炎疫情。

Jack Dorsey響應荷李活男星Leonardo DiCaprio早前發起的援助計劃，於其Twitter 宣布將透過其慈善基金會，捐出10億美元(約78億港元)Square公司股份，並承諾處理過程會完全透明化，指大家可以留意其Twitter跟進事件。Jack Dorsey希望可以透過捐款，幫忙全球對抗新冠肺炎。是次Jack Dorsey捐出金額之多，幾乎佔其身家三分一，是Leonardo DiCaprio的計劃推出至今捐款金額最高的名人。Jack Dorsey指，希望疫情過後將餘下款項將用於全民基本收入(universal basic income)、女童健康和教育援助方面。

Jack Dorsey希望今次能啟發其他人作出類似行動：

人生太短暫，所以現在讓我們盡自己能力幫助他人。

責任編輯：林卓昕

正能量 Twitter 疫情 新冠肺炎疫情

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