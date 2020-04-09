【新冠肺炎】懷孕32周媽媽確診病情惡化　緊急剖腹誕子翌日撒手人寰

▲ 懷孕32周媽媽確診，緊急剖腹後不幸離世。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，其中巴西累積超過1.4萬宗確診個案，而巴西一名33歲物理治療師Viviane Albuquerque在懷孕32周時身體不適，並於4月初確診新冠肺炎。由於病情惡化，醫生為她進行剖腹手術，雖然保住兒子性命，但她卻不幸撒手人寰。

據英國《每日郵報》報道，33歲的Viviane在3月28日因身體不適前往醫院，4月1日確診為新冠肺炎，隨後轉往深切治療病房，不料病情急轉直下，在4月3日已需插管治療。醫生見情況危急，決定為她進行剖腹產手術。

雖然兒子平安出生，但Viviane卻不幸在翌日病逝。男友Erik Silva表示，兒子重4.4磅，仍在深切治療部，但病情穩定，醫療團隊正運用所有資源幫助孩子。

▲ Viviane遺下剛出生的兒子和兩名雙胞胎女兒。（facebook圖片）

提起Viviane，Erik表示，她是一個非常勤奮和傑出的人，原本在今年年中畢業於法律專業，而一家人都不知她從何處感染新冠病毒。據了解，Viviane曾生過一對5歲雙胞胎女兒，目前正在父親的住所隔離中。

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責任編輯：王明芳