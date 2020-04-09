【4月9日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月9日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（9日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

日本城J Fun APP上午11時派1,080張口罩套裝籌

日本城今日（9日）上午11時透過J Fun APP派出1,080張籌，大家可以在6間指定日本城分店購買口罩套裝，每人憑籌限購1套。

詳情：【口罩供應】BFE過濾率達99% 日本城J Fun APP上午11時派1,080張抗疫組合籌【內附指定分店地區】

SPT Mask今天開售SPT口罩便利夾

SPT Mask今日（9日）開售SPT口罩便利夾，每套120個，售$100/套，共10,000個名額。

詳情：【口罩供應】SPT Mask推口罩便利夾100元120個 4月9日開售共10,000個名額

Angel Beauty Bar開售1,000盒口罩

Angel Beauty Bar今日（9日）上午11時開售1,000盒BFE> 95%口罩，$149/盒，每盒50個，每人限購2盒。

地址：

太子花園街205C-E號地下C及D鋪

屯門屯利街1 號華都花園商場3層4Q及8Q舖

元朗青山公路169號地下

藍田啟田道50號啟田商埸314舖

行李部開售200盒口罩

行李部今日（9日）下午1時開售200盒口罩，口罩規格為BFE≥98%及PFE ≥91.85%，售價為$195/盒，$370/2盒及$700 4盒。

地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室

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責任編輯：王芷瑩