【疫情減壓】非洲大自然現場直播　每日兩場Safari觀野生動物【內附連結】

▲ andBeyond推出網上每日兩場直播Safari，安坐家中欣賞野生動物。（圖片來源：官方網站）

一場席捲全球的新冠肺炎，全人類被迫留在家中避疫，不能外出及旅遊。不少觀光名勝現時也進行網上直播，包括非洲奢華旅遊公司andBeyond。平時要飛到非洲、花費不菲才能看動物，現在安坐家中，也能在大草原上進行遊獵（Safari），觀賞野生動物的即時動態。

▲ andBeyond推出網上每日兩場直播Safari，安坐家中欣賞野生動物。（圖片來源：官方網站）

直播野生動物Safari

andBeyond近日推出「Bring Africa Home」 ，在Facebook及YouTube中每日下午和晚上直播兩場遊獵，地點為鄰近南非克魯格國家公園（Kruger National Park）的Ngala及Djuma Private Game Reserve動物保護區，Instagram亦不時更新Sabi Sand及Phinda Private Game Reserve的動態。



在直播中不時看見獅子、獵豹、大象等非洲五霸出沒，亦有機會看見追捕獵食的畫面。不用花時間四出搜尋動物，加上有專員旁述，亦有多段精彩影片可重溫。全部不需分文免費提供，是相當難得的體驗。

▲ 所有影片均可重溫，更註明出現的動物，相當貼心。（圖片來源：官方網站截圖）

探索非洲文化



團隊亦精選非洲當地著名美食的食譜、電影、紀錄片及音樂，留家亦能探索非洲。

如andBeyond Phinda招牌菜啤酒雞、野外咖啡小休的餅乾製法；一系列非洲獨特的聲音和非洲樂手的音樂，以及關於非洲文化、野生動物保育的電影和紀錄片。

▲ 多款非洲美食食譜可以免費下載。（圖片來源：官方網站）

記者：張頌婷