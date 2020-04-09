【口罩供應】BFE過濾率達99%　日本城J Fun APP上午11時派1,080張抗疫組合籌【內附指定分店地區】

▲ 日本城開售抗疫口罩套裝。（圖片來源：日本城Facebook）

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。日本城今日（9日）上午11時透過J Fun APP派出1,080張籌，大家可以在6間指定日本城分店購買口罩套裝，每人憑籌限購1套。

大家可先在J Fun APP先取籌號，再到指定6間分店購買口罩套裝，每間指定分店各有180 張籌 (共1080張籌)，每套售$138。

套裝包括：

Seiwa-pro三層不織布口罩30個裝 (成人size: 9.5 x 17.5 cm) 1 盒（通過BFE過濾率測試達99%）

Mitu 抗菌濕紙巾10片裝(純淨/檸檬/香水) 6包 [款式隨機發售]

NAXOS酒精搓手液500ml 1件

派籌時間：4月9日上午11時正開始

取貨店舖：6間指定日本城分店 (灣仔/西營盤/深水埗/尖沙咀/屯門/元朗)

取貨時間：4月9日下午2時至下午8時 (逾時籌號無效)

日本城指因貨量有限，每人憑籌限購1套，每用戶於30天內只能領取口罩籌1次，讓更多人有機會買到口罩。此外，購買前須出示J Fun App之口罩認購劵內之二維碼以作掃描確認，截圖或其他形式一律無效。

J Fun APP連結: http://goo.gl/u2ePSj

責任編輯：王芷瑩