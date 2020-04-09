【基層悲歌】荃灣步行到油麻地領免費飯　社工聯絡上獨居伯伯：感激各界熱心

▲ 陳伯感激各界熱心盼自力更生。

基層人士受疫情影響手停口停，早前一名獨居伯伯從荃灣走到油麻地，只為到社企「銀杏館」拎免費飯，引起不少網民和TOPick讀者關注，紛紛表示希望為伯伯出一分力。

今年60歲的獨居長者陳伯，原本任職麻雀館清潔，沒想過麻雀館倒閉，拖欠薪金，結果他手停口停，無奈只能由荃灣住所走到油麻地銀杏館排免費飯盒。

銀杏館社工許先生表示，近日都收到不少電話，很多有心人想為伯伯提供協助，感激大家的熱心。

盼改善住所環境

另一名社工譚先生表示，他有定時與陳伯電話聯絡。由於陳伯住所陳舊，天氣潮濕導致地板破爛，甚至有浸水情況，所以正在幫他申請基金，希望幫他裝修，改善生活環境。至於被麻雀館拖糧方面，譚先生有向勞工處查詢，惟因陳伯沒有出糧紀錄、糧單等資料，能追回的機會較渺茫。

譚先生代陳伯感謝各界的關心和支援，他表示，陳伯有繼續到餐廳領飯，但暫時沒有其他急切需要。他仍想自力更生，正在尋找工作，銀杏館亦有協助他搵工。餐廳「程班長台灣美食」昨日（8日）在facebook表示，願意為陳伯提供工作機會，會跟銀杏館社工聯繫。

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